Firma Silvano Aureoles Convenio de Seguridad Regional

· El acuerdo, atestiguado por el titular de la SEGOB, Miguel Ángel Osorio, es suscrito entre las entidades de Michoacán, Colima, Jalisco y Guanajuato, para fortalecer la estrategia y coordinación que permita garantizar el Estado de Derecho.



· Trabajar en equipo es la meta; la ciudadanía demanda agilidad en la resolución de problemas, señala el mandatario michoacano.



· La coordinación de esfuerzos permitió que Michoacán hoy tenga otro rostro; afirma titular de la SEGOB.

Manzanillo, Colima

Trabajar en equipo es la meta para avanzar en unidad hacia un permanente Estado de Derecho, asentó el Gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, al suscribir con sus homólogos de las entidades de Colima, Jalisco y Guanajuato, el Convenio de Seguridad Regional.

En evento que atestiguó el secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, el mandatario michoacano manifestó que hoy más que nunca la ciudadanía demanda agilidad en la resolución de problemas, efectividad en las acciones contra el crimen organizado y la disminución de delitos.

Por ello, al suscribir este acuerdo reiteró su compromiso de trabajar y colaborar en beneficio de la seguridad de las y los ciudadanos no sólo de nuestro estado, sino de la región y de México.

Aureoles Conejo señaló que este acuerdo tendrá efectos positivos para hacer más eficiente la reacción inmediata para las situaciones de riesgo y al recalcar que por medio del Grupo de Coordinación Michoacán, ha sostenido reuniones con los Grupos de Jalisco y de Guanajuato, adelantó que busca replicar esta acción con Colima y concretarla con las otras entidades vecinas de Guerrero y Estado de México.

Resaltó que todos los días invariablemente sesiona con el Grupo de Coordinación Michoacán, ya sea a nivel estatal, regional o municipal, en seguimiento puntual a las estrategias regionales a fin de abatir las condiciones de inseguridad de cada zona y la aplicación irrestricta de la estrategia de seguridad marcada por el Gobierno de la República.

En su intervención, el titular de la SEGOB, Miguel Ángel Osorio, reconoció y destacó que resultado de este tipo de esfuerzos, con la intervención directa de las instituciones federales en apoyo al estado, hoy Michoacán tiene un nuevo rostro.

“Entramos directo, sin ninguna acción partidista, sino al contrario, actuar con firmeza, y hoy la cara de Michoacán, con el esfuerzo federal y estatal y la acción cotidiana que ha referido el Gobernador de ir con el grupo juntos, siempre, uniéndose personalmente el Gobernador con todo el Grupo de Coordinación de seguridad, es que seguimos adelante”.

Celebró este paso y en esta dirección “porque garantizar seguridad es una tarea que nos convoca a todos y en la cual no deben existir divisiones partidistas”, y agregó que los desafíos actuales no admiten improvisaciones ni esfuerzos aislados; la seguridad exige hechos y acciones concretas, no discursos ni protagonismos y eso exige este convenio, actuar desde lo local aquí y ahora.

Sobre ese tema, el mandatario estatal mencionó que esa coordinación ha permitido disminuir en más del 80 por ciento la incidencia de delitos como el secuestro y extorsión en territorio michoacano.

Aureoles Conejo aseveró que mas allá de las acciones detalladas en el convenio, lo importante será construir un frente común para combatir la delincuencia que no conoce fronteras ni límites geográficos.

Finalmente, el Gobernador de Michoacán reiteró su reconocimiento a las Fuerzas Armadas de México, por su importante acompañamiento en las tareas de seguridad a favor de las y los michoacanos.

En sus mensajes, los Gobernadores de Colima, Ignacio Peralta Sánchez y de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, coincidieron en señalar que compartir información, crear operativos conjuntos y cerrar el paso al crimen organizado, son las tareas que tendrán en común estás cuatro entidades a partir del convenio, lo que sin duda permitirá potenciar además el desarrollo social y económico de la región.

En este evento acompañaron al Gobernador Silvano Aureoles, los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Adrián López Solís y Juan Bernardo Corona Martínez, respectivamente; y el procurador de Justicia de la entidad, José Martín Godoy Castro.

También estuvieron presentes el comandante de la XII Región Militar, general Miguel Ángel Patiño Canchola; la delegada de la PGR en Michoacán, Bertha Paredes Garduño; entre otras autoridades estatales, federales y militares.