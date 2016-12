FIRA encubre a empresas en fraude millonario contra productores de fresa

-Agrana Fruit y Tecnofruit las congeladoras involucradas

Elena Rojas, Zamora

El fraude millonario del que fueron víctimas 125 productores de fresa de esta región continúa sin solución, toda vez que el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA) esconde datos fundamentales y claves para destrabar el asunto cometido por dos empresas agroindustriales del vecino municipio de Jacona, aseguró Octaviano Magaña Ortiz, presidente del Consejo Nacional de la fresa.

Luego de que las empresas Tecnofruit y Agrana Fruit, coludidas supuestamente con el notario público Sergio Alejandro López Rivera, falsificaron firmas de los productores para solicitar créditos millonarios a FIRA, Magaña Ortiz señaló que incurrieron en abuso de confianza al utilizar la documentación entregada por los mismos productores para elaborar un padrón de beneficiarios y recibieron al menos 39 millones de pesos y con intereses acumulados y la falta de pago ascienden a 100 millones de pesos.

Dijo que el fraude cometido por directores administrativos de estas dos empresas afecta a por lo menos ciento veinticinco productores, sin embargo, únicamente veintinueve defienden sus derechos y buscan la pronta solución al problema.

Comentó que el resto de los productores confían en que no les van a cobrar los créditos falsificados y agregó que el Consejo Nacional de la Fresa y la Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas de Zamora están cansados de invitar a estos productores a defender sus derechos.

Informó que la Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas de Zamora denunció públicamente el robo cometido por ambas compañías, toda vez que a finales de 2013 fueron notificados que los productores afectados contaban con reportes negativos en el Buró de Crédito en préstamos para refacciones que no solicitaron.

Reiteró que FIRA guarda en secreto datos fundamentales y claves para solucionar el problema.

Mientras tanto, dijo que los productores han buscado el apoyo de varios funcionarios y políticos, a pesar que los afectados promovieron la nulidad de los contratos de crédito mediante el juicio ordinario mercantil número 253/2014, ante el Juzgado Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial de Jalisco.

Aseguró que los productores tienen el apoyo del Congreso Local de Michoacán y Jalisco, cuyos diputados hablaron con el magistrado que tiene la inconformidad y apelación del asunto, así como de los medios de comunicación de ambos estados.

Finalmente señaló, “es una lástima que dichos recursos del gobierno federal no lleguen a los productores por estos ilícitos, los cuales generalmente quedan impunes, aunado a que lamentó sobretodo la resolución del Juez Noveno de lo Mercantil, que es inexplicable”.



Numeraria

125 productores afectados en fraude millonario