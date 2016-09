Fincas antiguas del centro y El Carmen representan un riesgo

Martes , 6 de septiembre de 2016

-Temporal de lluvias aumentó riesgos para la población

-Protección Civil redobla monitoreo en inmuebles

-Prevén otros 2 meses de precipitaciones



Oscar De La Rosa, Zamora

La zona centro y la colonia El Carmen son las de mayor riesgo en lo que respecta a un posible colapso y deterioro de fincas antiguas. El temporal de lluvias aumenta los riesgos para la población asentada en esos lugares, debido a que se concentra humedad en los muros que puede ocasionar un derrumbe total o parcial.

Autoridades de Protección Civil estiman que hay un promedio de 200 fincas antiguas establecidas en los lugares mencionados. Harán un monitoreo en los inmuebles para verificar que no haya ningún riesgo de colapso en los inmuebles, ya que las principales afectaciones serían para familias completas.

“A finales del año pasado tuvimos un colapso en una finca de El Carmen; la situación nos compromete a redoblar esfuerzos para monitorear cada uno de los predios antiguos. El objetivo es salvaguardar la integridad física de las personas y que no tengan un daño importante como consecuencia de dicha situación”, puntualizó Marco Antonio Elizalde Jiménez.

Aseguró que no se puede cantar victoria con relación a la culminación de las precipitaciones pluviales. Hasta el mes de noviembre está previsto que concluya el periodo de huracanes, por lo que no descartó que puedan generarse más daños en la estructura de las viviendas.

“Los casos de mayor atención son aquellos en donde la estructura de las viviendas es de adobe y los pisos son de teja. Son inmuebles que tienen alrededor de un siglo de existencia y requieren trabajo de restauración por parte de los propietarios. Habría que verificar si no se encuentran dentro del catálogo de preservación, antes de proceder con la demolición”, dijo.

Subrayó que es importante el llamado de los ciudadanos con relación a ese tipo de casos, ya que amplían el control de la Coordinación Municipal de Protección Civil con el objetivo de que las acciones preventivas tengan éxito.

Reveló finalmente que el Ayuntamiento no destina un solo peso al colapso o derrumbe parcial de las viviendas, en caso de ser necesario. Los propietarios son quienes deben cubrir este tipo de gastos, al tratarse de una vivienda particular, por lo que solo se mantienen al margen de elaborar un dictamen para determinar el nivel de riesgo que representa la finca.



Numeraria

2 colonias las de mayor riesgo por temporal de lluvias