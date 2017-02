Festival del Pelícano Borregón regresa a Ario de Rayón

-12 de las 17 casas de la red Lerma- Chapala se suman a este festival

-Ayuntamiento de Zamora no quiso facilitar plaza principal



Elena Rojas, Zamora

Por segunda ocasión, la tenencia más importante de Zamora como lo es Ario de Rayón, será extensión del 9º Festival del Pelícano Borregón que tiene su sede en la isla de Petatán en el municipio de Cojumatlán de Régules, donde cada año, durante los meses de noviembre a abril, arriban desde Canadá miles de estas aves para ofrecer un hermoso panorama a los espectadores.

El evento se desarrollará los días 10, 11 y 12 de febrero e incluye actividades artísticas y culturales, así como exposición gastronómica y artesanal, informó Martha Eugenia Verduzco, directora de casa de cultura de Ario de Rayón.

A lo largo de estos tres días se contará con un espectáculo de los viejitos y la Orquesta Regional de Patamban, una cuenta cuentos, el grupo Pindekuecha, un dueto de guitarra clásica, grupo los Carácuaros, danza folclórica Erandi del Centro Cultural UMAGE y los danzoneros “La vida sigue siendo bella”.

También se desarrollarán los siguientes talleres gratuitos: torito de petate en miniatura, papiroflexia y pasta francesa. Cada uno tendrá una capacidad para 50 personas. Además de que el CBTA 185 de La Sauceda presentará sus talleres de danza

Participan 15 artesanos de Jiquilpan, Morelia, Patamban, Tarecuato, Santiago Tangamandapio y Zamora, quienes pondrán a la venta joyería, alfarería, trabajos de semillas, ropa artesanal, etc. Asimismo se contará con un módulo de venta de libros de Educal.

Señaló que de las 17 casas de cultura adheridas a la red Lerma-Chapala, solamente en 12 se hará la extensión de dicho festival, “no todas participan porque tenían otras actividades ya programadas, o bien no contaron con el suficiente apoyo. En Zamora por ejemplo solo serán dos días, en UMAGE y en el Teco, ya que el ayuntamiento no quiso facilitar la plaza principal; el dia 10 a las 10 a.m se desarrollará el taller Juegos de destreza mental en UMAGE y el 11 a las 17 horas en el Teco Danza y clown maraca y pandereta.

Algunas de las casas de cultura que fungirán como extensiones son las de Ixtlán, Santiago Tangamandapio, Cojumatlán, Venustiano Carranza, Sahuayo, Jiquilpan, Tlazazalca, Tarecuato, Zamora y Villamar, así como la sede original Petatán y Cojumatlán de Régules.

Indicó que durante mucho tiempo este festival estuvo olvidado, pese a ser un importante proyecto turístico nacional e internacional que ensalza la belleza natural con que cuenta Michoacán.

Sin embargo poco a poco la Secretaría de Turismo ha dado más realce, “esta dependencia apoya con la difusión y trípticos del programa y con los víaticos de los participantes. No obstante es un evento comunitario, donde participa la gente para sacarlo adelante, donde se suman ejidatarios, empresarios, funcionarios, comerciantes, etc”.

Finalmente lamentó que hasta el momento no hay una danza representativa del Pelicano Borregón, aun y cuando hay danzoneros con mucho talento en la entidad.



Numeraria

150 personas esperan que asistan en promedio a la extensión de Ario