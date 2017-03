Feria del Empleo logra empoderamiento de las mujeres

-Acomodan al 60 por ciento de asistentes en evento

-La intención es ampliar espacios para que puedan desempeñarse

-Tenemos una deuda y vamos a trabajar para lograr equidad: Antonio Soto

Oscar De La Rosa, Zamora

Mujeres zamoranas y de la región lograron empoderarse de lo que fue la Primera Feria del Empleo celebrada en esta localidad. Se generaron un promedio de 500 vacantes, de las que al menos el 70 por ciento estuvo enfocada al sector femenino; se estimó una ocupación del 60 por ciento de las plazas ofertadas.

“Tenemos una deuda importante con el sector femenino y esta es una forma de responder a las mujeres. Vamos a continuar con diferentes acciones para lograr la equidad de género, ya que hay un largo trecho por recorrer en esa materia”, puntualizó Antonio Soto Sánchez, secretario de desarrollo económico (SEDECO), en el marco de la inauguración del evento efectuado en conocido hotel ubicado en el centro de la ciudad.

Comentó que no solo se trata de la creación de plazas laborales para las michoacanas, sino también ofrecer opciones que sean atractivas para el sector femenino, que garanticen buenas condiciones salariales y las prestaciones de ley correspondientes, para que no corran ningún riesgo de abusos en el sector.

“Para quienes son profesionistas vamos a buscar las mejores opciones para que puedan desempeñarse en ese ámbito, ya que es un reconocimiento al esfuerzo que realizaron para obtener una base de estudios que permite el hecho de que tengan mejores condiciones salariales”, subrayó.

Por su parte, José Noguez Saldaña, delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dijo que han procurado atender los casos donde se registran abusos en contra de las mujeres que prestan sus servicios en las empresas, ya que a través de ello buscan evitar la discriminación en el sector laboral.

“Es necesario que ofrezcamos condiciones laborales dignas y por ello es que el sector femenino debe sentirse respaldado por nosotros. Los patrones están obligados a darles un trato justo y no a interponer una cultura machista en la que se vean violentados los derechos que tienen las féminas actualmente”, dijo.

Es importante mencionar que durante la Feria del Empleo hubo la participación de 17 empresas de manera presencial. Otras empresas hicieron su colaboración de manera virtual para ofrecer oportunidades laborales a las personas que asistieron al evento.



Numeraria

700 vacantes fueron ofertadas en Zamora en casi 15 días