Familias de Ario de Rayón protestan por falta de Panteón

-Reconoció jefe de tenencia que es lenta la respuesta del Ayuntamiento

-Habitantes donaron 2 hectáreas de terreno para el espacio

-Mueren más de 50 personas por año en la tenencia, la mayoría no tiene lugar en cementerio



Oscar De La Rosa, Zamora

Familias de Ario de Rayón han comenzado a protestar por la falta de un panteón en la comunidad, debido a que deben trasladarse a otros puntos para sepultar a sus difuntos, lo cual resulta más costoso por concepto de traslado y encarecimiento de los servicios funerarios, al ser mayor la distancia que deben recorrer las carrozas para hacer el proceso de inhumación.

“No tengo argumentos para quienes se han llegado a molestar conmigo; piensan que soy culpable al negarles los servicios de sepultura. El problema es que no hay espacio para más cuerpos desde el año de 1997. Desde ese entonces a la fecha, hemos tenido que hacer milagros para que los difuntos puedan ocupar un espacio muy reducido, que prácticamente ha dejado en pequeñas brechas las avenidas del cementerio”, explicó José Luis Vaca Álvarez, jefe de tenencia de Ario de Rayón.

Los habitantes de la comunidad donaron 2 hectáreas, ubicadas rumbo a El Llano, para que se pueda asentar el espacio; sin embargo la gestión se ha dilatado en el Ayuntamiento, donde hasta la fecha no se ha dado una solución concreta a la petición de la tenencia, declaró Vaca Álvarez.

“Lo único que nos han dicho es que a la brevedad posible nos iban a proporcionar los documentos para la autorización del nuevo panteón de Ario de Rayón. Esperamos que en próximos días nos den una respuesta concreta, pese a que nos han dicho que son trámites tardados”, mencionó.

Aseguró que incluso hay personas que han acudido al Ayuntamiento a quejarse de que les ha negado el servicio, por lo que crece más la inconformidad de los habitantes de la tenencia que se van a otros lugares para completar sus servicios funerarios.

Dijo que la cifra de mortandad al año en la comunidad es de alrededor de 60 personas por año. La única forma en que han permitido sepultar a los difuntos es que tengan un espacio o gaveta en el panteón de la comunidad, de lo contrario hay una negación total a la petición de las personas.

Finalmente dijo que la petición del panteón para la comunidad no es un lujo, sino una necesidad, porque es un servicio básico que requieren los habitantes, que desde varias administraciones municipales han presentado la propuesta que no logra fructificar.



Numeraria

20 años tiene la gestión del cementerio para la comunidad

60 personas por año mueren en Ario de Rayón