Falta mejorar condiciones salariales en Zamora

-Trabajadores perciben en promedio 3 mil 500 pesos mensuales

-En ocasiones reciben pagos con rezago

-Situación se acentúa en percepciones de mujeres



Oscar De La Rosa, Zamora

Falta mejorar las condiciones salariales en los trabajos asentados en el municipio, principalmente en el sector del comercio, donde los trabajadores apenas perciben en promedio 3 mil 500 pesos mensuales por jornadas extenuantes, que incluso llegan a rebasar las 8 horas diarias, sin derecho a percibir recursos extras por la productividad.

“En otras ocasiones los pagos llegan rezagados a los trabajadores por la falta de compromiso del patrón. No dan argumentos del retraso en la nómina, aun cuando es una obligación de los propietarios de los establecimientos cumplir con el salario semanal o quincenal como parte de lo establecido en la Ley Federal de Trabajo” puntualizó Lilia Vega Gómez, procuradora auxiliar del trabajo.

Comentó que los trabajadores deben percibir su nómina en tiempo y forma para que puedan cubrir sus necesidades básicas, pero también para que no se violenten sus derechos, ya que son acciones que finalmente terminan por perjudicar a sus familias que dependen de los ingresos recibidos.

“Son más notorios los casos en las mujeres, por la discriminación laboral que persiste entre la sociedad. El hecho de ser fémina no debe ser una distinción en lo que respecta a las condiciones salariales, por el contrario se debe valorar y reconocer el esfuerzo del sector femenino que llega a hacer su trabajo con mayor eficiencia”, dijo.

Mencionó que desde su punto un trabajador debería de percibir mínimo 5 mil pesos mensuales por la carga de trabajo que realiza diariamente. La situación ha sido causa de que se presenten quejas en la dependencia estatal, a las que se ha dado el seguimiento necesario.

Indicó que más del 70 por ciento de los casos ha sido resuelto a favor del trabajador. Es importante que en el momento de presentar las quejas, lleven pruebas y argumentos contundentes para que la defensa de los quejosos resulte efectiva.

Concluyó al decir que es importante que los trabajadores no se dejen intimidar por la parte patronal con un despido, al no aceptar condiciones salariales justas, por lo que es necesario que pongan su queja para que se le de seguimiento y llegue a una resolución.



Numeraria

10 quejas por condiciones salariales injustas se han presentado