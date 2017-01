Falta fortalecer coordinación y conciencia ciudadana en uso de 911

-Puntualiza Coordinador de Protección Civil, asegura que trabajan sobre mejoras

-C5 contará con elementos especializados para hacer eficiente atención a llamados

-También erradicarán prácticas de falsos llamados con sistema de localización



Oscar De La Rosa, Zamora

“Estamos en pañales en el uso del 911. Falta fortalecer la coordinación entre las dependencias que estamos involucradas en el proyecto y que los ciudadanos tomen mayor conciencia para hacer buen uso del llamado de seguridad; sin embargo, trabajamos para que existan mejoras en relación al tema”, puntualizó Marco Antonio Elizalde Jiménez, coordinador municipal de Protección Civil.

Comentó que parte de las mejoras consisten en contar con elementos especializados para hacer eficiente la atención a los llamados de auxilio. La intención es que cada dependencia como Policía y Tránsito, Bomberos Municipales y Protección Civil, aporte una persona para que desde el C5 atienda directamente los llamados y se reduzcan los tiempos de la capacidad de respuesta.

“Así serán canalizados los servicios de una manera más eficiente y directa porque los elementos actuarán con base en su experiencia y no entorpecerán las funciones que pueda realizar otra dependencia involucrada en el proceso de protección de las personas”, subrayó.

Comentó que a través del 911 y C5 también se erradicarán gradualmente las llamadas falsas sobre atención, ya que el organismo cuenta con software que permite localizar de manera inmediata el lugar de donde se recibe la llamada para actuar de manera oportuna y no perder tiempo valioso en situaciones donde haya ese tipo de prácticas imprudentes.

Aseguró que a través del 911 reciben un promedio de 10 a 15 llamados en forma diaria, entre emergencias de gravedad, médicas, incendios, retiro de panales de abejas u otros servicios donde se encuentre comprometida la integridad física de las personas.

“Sabemos que tenemos carencias en la capacidad de respuesta, por vehículos viejos, pero con lo que tenemos hacemos lo humanamente posible. En caso de que nos rebase la situación, el cuerpo de Rescate nos auxilia con el equipo de bomberos que tienen, además de los organismos existentes en los municipios vecinos de Tangancícuaro, Ecuandureo y Jacona”, explicó.

Consideró que la funcionalidad del C5 mejorará en la medida que exista un compromiso de parte de las dependencias municipales y cuerpos de auxilio involucrados en el ramo para que se establezca una coordinación eficiente en lo que respecta a la capacidad de respuesta.

Actualmente el C5 cuenta con gente especializada para mujeres con situaciones de violencia para atenderlas por la vía telefónica. Los llamados son canalizados directamente con Cruz Roja, Rescate, Bomberos o Protección Civil y Policía y Tránsito, para atender cualquier emergencia que se presente en el municipio.

Dio a conocer finalmente que constantemente hay reuniones para establecer criterios o protocolos de atención con el fin de no entorpecer la operatividad, ya que el objetivo es que la capacidad de respuesta sea en el menor tiempo posible, para evitar comprometer aún más la integridad física de las personas que requieren auxilio.



Numeraria

90 llamados por semana recibe Protección Civil por C5