Falta de sindicalización vuelve vulnerables a trabajadores

-60 por ciento apenas obtiene ingresos por salario mínimo

-Escasamente obtienen 3 mil 500 pesos mensuales y no tienen derecho a otras prestaciones

-Son fuertes quienes tienen contrato colectivo con centros de trabajo

Oscar De La Rosa, Zamora

La falta de sindicalización vuelve vulnerables a los trabajadores establecidos en el municipio, debido a que no acceden a condiciones laborales justas que cubran sus necesidades económicas. El problema lo padecen sus familias, ya que ante la falta de ingresos, tienen una merma en la calidad de vida.

Se estima que el 60 por ciento de los trabajadores en este municipio se encuentra en esa condición. Apenas obtienen entre 3 mil y 3 mil 500 pesos mensuales, que no corresponden a la inflación de productos de la canasta básica, cuyo precio cada vez es mayor en el país, informó Miguel López Mora, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la región.

Comentó que el 40 por ciento restante de trabajadores, se hace fuerte debido a que tiene un contrato colectivo con los centros de trabajos donde prestan sus servicios. De allí radica la importancia de que en cada negocio o empresa exista un sindicato o un gremio que pueda llevar a cabo la defensa de los derechos de los trabajadores.

Aseguró que la cantidad fue obtenida en base a una consulta realizada con los 3 mil 500 trabajadores que están agrupados en las 22 organizaciones que agrupa la CTM, en donde la mayoría obtiene un salario menor a las expectativas trazadas para hacer frente a la crisis económica y la inflación constante de productos.

Dijo que otro problema es que no tienen acceso a múltiples derechos que deben recibir por parte de los patrones como es el caso de las primas vacacionales, periodos de descanso y seguridad social, como una de las herramientas más importantes para resguardar sus condiciones de vida.

En ese contexto dijo que Zamora depende principalmente del sector agrícola y de la agroindustria, por lo que las opciones para los trabajadores son más limitadas y se vuelve necesario diversificar las fuentes de empleo para frenar la migración de zamoranos rumbo a otros puntos de la Entidad.

“Hay jóvenes que terminan sus estudios y por la necesidad consideran la opción de migrar para ejercer su profesión. Debe haber otro tipo de actividades laborales y puede ser a través de la reactivación del parque industrial asentado en los límites con Ecuandureo, porque de lo contrario somos expulsores de talento”, finalizó.



Numeraria

70.10 pesos es el salario mínimo para trabajadores