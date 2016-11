Falta de recursos limita el accionar de la SEMARNAT

-Lamentó coordinador de la oficina regional

Elena Rojas, Zamora

“Este año fue escaso el apoyo para la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que limitó su accionar, aunque el problema también lo enfrentaron otras dependencias ante la situación que vive el país”, señaló Jesús Morales Herrera, coordinador de la oficina regional 05 Cienega- Zamora de la Semarnat.

Rememoró que en los primeros meses del año en el municipio de Zamora se cristalizó un apoyo por parte de la federación de 56 estufas ahorradoras de leña, para el mismo número de beneficiados de las colonias más marginadas del municipio. Las cuales ya habían sido solicitadas desde el año pasado con un estudio socio económico previo.

Detalló, “las estufas se realizaron en los domicilios de los beneficiarios. Están realizadas a base de cemento y tienen su “chacuaco”, hacia el exterior de la casa para que no se quede el humo al interior, de esa manera evitar problemas de salud como son las vías respiratorias, además de que estas estufas son ahorradoras de leña”, recalcó y añadió que cada estufa implicó una inversión de 3 mil pesos.

Dijo que posteriormente conforme avanzó el año ya no se lograron más apoyos, salvo que actualmente se trabaja en el municipio de Los Reyes con el establecimiento de un vivero en la comunidad de La Palma en una escuela telesecundaria para apoyar a las comunidades colindantes, mismo que implico una inversión de 110 mil pesos . Al tiempo que indicó que serán los propios alumnos de esa escuela los que estén produciendo la planta.

Finalmente enfatizo que la situación está muy crítica, pese a ello sigue la SEMARNAT recibiendo solicitudes por parte de los municipios, o bien otros optan por llevar sus solicitudes a Morelia, con la esperanza de concretar algún apoyo, “no sabemos que nuevos programas de apoyo nos van a autorizar para el año que entra. Estos últimos meses ya no se concretaran más ayudas”.

Numeraria

56 estufas ahorradoras de leña

1 vivero cristalizó SEMARNAT regional este año