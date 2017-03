Falta de interés del Ayuntamiento zamorano pone en riesgo acervo del Museo de la Ciudad

-Presenta daños en el techo, hace falta fijación de pintura y sustitución del piso

-Población exige al Ayuntamiento inyección de recursos

-Es necesaria la voluntad para evitar pérdida de memoria histórica de Zamora: Guillermo Espinosa

Oscar De La Rosa, Zamora

Continúa la espera de recursos que permita mejorar las condiciones del Museo de la Ciudad. El edificio actualmente presenta daños en el techo, hace falta una fijación de pintura, adquisición de nuevas vitrinas para las galerías y la sustitución de piso que permita darle otra imagen al lugar.

De acuerdo a testimonios registrados en la bitácora de visitas al inmueble, la población exige al Ayuntamiento la inyección de recursos para que se pueda cambiar la imagen del inmueble, cuya existencia consideran necesaria para dar a conocer la historia del municipio. Los comentarios fueron hechos por diferentes personas, entre hombres y mujeres de diferentes edades.

“Es necesaria la voluntad de las autoridades municipales para evitar la pérdida de la memoria histórica del municipio. Nosotros hacemos la parte que nos corresponde en lo que respecta a instruir a los visitantes sobre la historia local, pero la parte de la inyección de recursos le compete a otras autoridades”, puntualizó Guillermo Espinosa Parra, encargado del inmueble.

Comentó que hay donaciones de la misma población que no han podido organizar, derivado de que no cuentan con los recursos suficientes para hacer los exhibidores o vitrinas que permitan acomodar los objetos en un espacio donde puedan ser mejor apreciados.

“No solo es exhibir los documentos; la intención también radica en protegerlos del polvo u otras inclemencias del tiempo, porque hay objetos que se pueden dañar si no se encuentran en una vitrina de cristal, de allí la importancia de contar con ese tipo de materiales que permitan proteger los diferentes objetos”, dijo.

Mencionó que siguen con el trabajo para que a través de una asociación civil puedan allegarse de recursos y no depender de lo que hace una administración municipal, por lo que esperan que el proyecto se pueda consolidar a la brevedad posible.

“La operatividad del Museo de la Ciudad siempre ha estado supeditada al subsidio que se recibe por parte del Ayuntamiento y debemos tener una garantía adicional de que el Museo de la Ciudad seguirá en funciones, pese al apoyo o no que podamos recibir de una autoridad municipal”, finalizó.

Numeraria

-1,000 piezas estiman que tienen en el Museo de la Ciudad