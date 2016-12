Exitosa función “Luchando por una sonrisa”.

Francisco Hernández, Zamora

Con la gran presentación de luchadores de reconocimiento nacional, se engalanó la función donde cientos de aficionados se dieron cita para presenciar “Luchando por un millón de sonrisas”, evento cuya finalidad principal es recaudar juguetes en pro de los niños de escasos recursos, mismos que serán entregados el Día de Reyes.

La función comenzó poco después de las 5 de la tarde del sábado pasado, la cual tuvo como sede el Auditorio de la Unidad Deportiva “El Chamizal”, donde aficionados al pancracio mexicano, y ante la felicidad de niños y grandes, hicieron escuchar los gritos de apoyo a unos y repudio a otros luchadores que intentaban dar espectáculo de gran nivel.

En la primer lucha la tercia integrada por Vil Demencia, Zaico y Black Moon vs Ciervo Azteca, Night Mare y Lady Kiss; abrieron el telón de la función extrema y de gran emoción que se aproximaba, por su parte en la segunda lucha la dupla Mr. Donky y Anuvis vs la pareja de Liu Kang y Nauyaca encendieron aún más la emoción de los aficionados.

En la Lucha preliminar Puma Ancestral y Príncipe Tormenta se enfrentarán a Súper Combat y Caliel, comenzando con el espectáculo lleno de lances y vuelos espectaculares, sin dejar atrás las emociones del honorable público.

En la lucha semifinal en Strong Style se enfrentarán los aguerridos Arca Black y Aero Crazy vs Star Fly y Fama, haciendo honor a sus nombres, realizando aeróbicas figuras y llaves de alto valor de complejidad y técnica, siendo del agrado de los más pequeños cuando del cuadrilátero se subían a las cuerdas y llevaban a cabo vuelos espectaculares.

En la Lucha Final la expectativa estaba muy amplia, por que las anteriores luchas habían sido fenomenales la tripleta Dark Espíritu, Dark Ozz y Xtruendo contra el Séptimo dragón, Guerrero Universal y Amorphis, estaban en escena y venían a darse con todo, además de participar en una noble causa, pero arriba del ring las cosas no eran nobles porque se dieron con lo que encontraban, al final el espectáculo se vio beneficiado y la gente satisfecha se marchó al ver esta gran función en favor de la niñez zamorana.