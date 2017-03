Exhortó el CCERZA a jubilados y pensionados a cobrar su afore

-El 50 por ciento no lo hace por desconocimiento

– Las viudas también pueden solicitarlo

-52 mil millones de pesos en el país que no han sido cobrados



Elena Rojas, Zamora

El Consejo Coordinador Empresarial de Zamora y la Región CCERZA, a través de su presidente Jesús Fernández Arias, exhortó a pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de la Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores el Estado (ISSSTE) a cobrar su fondo de ahorro para el retiro.

Y es que dijo que lamentablemente un 50 por ciento de este sector, por desconocimiento, no cobra este recurso que por ley les pertenece, y muchas veces mueren sin cobrarlo. Por lo que es importante que sepan que las viudas también pueden solicitarlo.

Indicó que ante cualquier duda para cobrar este fondo de ahorro para el retiro, los jubilados y pensionados pueden asesorarse de manera gratuita en las instalaciones de CCERZA Circunvalación 7 Centro de esta ciudad o con los AFORES DEL banco.

Señaló que recientemente el gobierno federal dio a conocer que hay 52 mil millones de pesos en todo el país que no han sido cobrados por sus titulares, “muchos cuando se pensionan o se jubilan, solamente van al seguro por su sueldo de jubilación o pensión, pero no cobran las aportaciones que aporto su patrón por el tiempo que estuvieron trabajando, para que lo recojan en una sola exhibición”.

Recordó que para que una persona pueda jubilarse debe contar con 60 años de edad y debe tener 500 semanas trabajadas del año 1997 para atrás. Y si es del 1998 en adelante debe contar con 1 mil 250 semanas para poder jubilarse, además de tener 60 años de edad.

En cambio, dijo, la pensión se cobra cuando el trabajador tiene un accidente o enfermedad por riesgo de trabajo, siempre y cuando haya cumplido previamente con 150 semanas cotizando.

Señaló que a fin de que los trabajadores que cotizan al IMSS puedan resolver todas estas dudas que tengan sobre el cobro del Afore y los trámites que se requieren para poder acceder a este recurso, anunció que tentativamente mañana miércoles a partir de las 12 pm estará en esta ciudad en las instalaciones de CCERZA Miguel Amezcua, subdelegado del IMSS.

“Es importante que los derechohabientes conozcan sus beneficios, para que puedan cobrar su afore deben presentar en los bancos su número de afiliación así como el del patrón, su RFC, un comprobante de domicilio para que puedan recibir su pago en una sola exhibición”.

Recordó que el fondo de ahorro para el retiro se establece, de acuerdo a lo que percibe de salario el trabajador, finalizó.



Numeraria

50 por ciento De los jubilados y pensionados no cobran su afore por desconocimiento

52 mil mdp en el país que no han sido cobrados De las AFORES