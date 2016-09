Exhortó CEDH a escuelas para generar su reglamento interno

Miércoles , 14 de septiembre de 2016

-Así también documentar acciones que generen conflictos al interior de planteles

-Para que docentes y directivos eviten caer en irregularidades en caso de aplicar alguna sanción o realizar suspensión de un estudiante

Elena Rojas, Zamora

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), a través del visitador de esta región de Zamora, Víctor Villanueva Hernández, exhortó a las instituciones educativas a generar su reglamento interno y a documentar las acciones que generen conflictos al interior de los planteles, es decir, llevar un expedienté de los estudiantes que incurran en alguna falta.

Esto a efecto de que los docentes y los directivos eviten caer en irregularidades en caso de aplicar alguna sanción o realicen la suspensión del algún estudiante con antecedentes antisociales, sin contar con el respaldo suficiente.

Y es que Villanueva Hernández comentó que es muy común que en las escuelas impongan sanciones económicas a los alumnos que generan problemas, sin que los profesores cuenten con un respaldo que haga legítimas dichas acciones.

Detalló, “los docentes deben dejar constancia de las situaciones e incidencias de los alumnos que a veces ocurren al interior de las escuelas, para que en aquellos casos que existan situaciones graves o se de alguna reincidencia por parte de los alumnos (as), se tenga el respaldo del porque emiten alguna sanción”.

Por ello recalcó, “las instituciones deben contar con un reglamento que regule el funcionamiento de dicha institución, tanto de lo que pueden o no hacer los alumnos, como los maestros y el personal administrativo. Dicha normatividad no debe ser violatoria de derechos humanos”.

Añadió, “también es importante que todo lo que suceda lo hagan del conocimiento de los padres, dado que una buena educación debe estar cimentada desde el seno familiar”.

Comentó que a las instituciones que han acudido les han solicitado que validen sus reglamentos, sin embargo, la CEDH no tiene la facultad para ello, “si podemos opinar, más no validar. Con ello las instituciones llegan a pensar que estamos en contra de que se apliquen medidas disciplinarias y no es así. Los derechos humanos no son para que cada quien haga lo que le convenga”.

Añadió, “esta instancia está para proteger los derechos de las personas, bajo el entendido de que para poder exigir un derecho hay que haber cumplido con una obligación. Que en este caso las instituciones tienen la obligación de crear sus reglamentos. Estos deben ser validados por la propia Secretaria de Educación”.

Dijo que actualmente en las instituciones educativas la CEDH está impartiendo de manera permanente capacitaciones gratuitas sobre “bullyng” y “violencia escolar”, en primarias y secundarias, y sobre “educación y derechos humanos” en preparatorias y universidades.

Admitió que el tema educativo no es el rubro con mayor número de quejas, pues de las 235 que se han registrado en lo que va del año en esta visitaduría, que comprende 34 municipios, son alrededor de 35 quejas las que tienen que ver con el sector educativo, sobre todo por cobro de cuotas, violencia escolar, omisión de docentes o directores, por no garantizar la seguridad al interior de las instituciones y negativas al derecho a la educación, concluyó.

Numeraria

35 quejas del rubro educativo ante la visitaduria de Zamora de la CEDH, en lo que va de este año.