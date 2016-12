Exhorta Noemí Ramírez a diputados a presentar su declaración 3 de 3

-Pide que lo hagan en un término no mayor a 90 días

-Asegura que es la vía para la transparencia y rendición de cuentas

-Considera que la corrupción se acabará en el momento que su sumen voluntades al proyecto



Comunicado Oficina de Enlace Legislativo



Consciente de que solo la sociedad civil puede impulsar los grandes cambios en el país y que tiene todo el derecho de exigir total trasparencia a sus representantes, Noemí Ramírez Bravo, diputada local del distrito VI de Zamora, exhortó a los integrantes de la LXXIII Legislatura del Estado de Michoacán a asumir el compromiso de presentar su Declaración 3 de 3 en un término no mayor a 90 días ante la instancia correspondiente.

Comentó que la Iniciativa 3 de 3 es un movimiento de la sociedad civil organizada que busca reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de la clase política de México que invita a que los funcionarios y políticos antepongan los intereses del país a los suyos.

“Hasta el momento, más de 600 mil ciudadanos han reafirmado su derecho para exigirnos a los servidores públicos que presentemos nuestra declaración patrimonial, de intereses y fiscal, como muestra de nuestro compromiso con la lucha anticorrupción en nuestro país. Sólo 818 funcionarios del ámbito estatal y federal han presentado tal declaración, entre los que destacan 21 gobernadores, 31 senadores, 123 diputados federales, 9 partidos políticos, 62 alcaldes y sólo 117 diputados locales”, aseguró la legisladora durante su participación en tribuna ante el pleno del Congreso del Estado.

Dijo que resulta sumamente necesario que se sumen voluntades a esta exigencia de la sociedad y demostrar que los servidores públicos de Michoacán, están comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas.

“La corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno internacional que nos afecta a todos, por lo que la cooperación entre ambas partes (sociedad y gobierno) es indispensable para erradicarla de nuestras instituciones. En Michoacán, la corrupción no conoce colores ni ideologías partidistas, es por ello que este tema debe ocupar un lugar relevante en nuestra agenda legislativa, pues según informa la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del 2016, nuestro estado ocupa el séptimo lugar entre las entidades con mayor corrupción del país”, explicó.

Mencionó que la corrupción es tema de todos los días y consideró que la forma de ponerle fin es comenzar por los legisladores, a quienes los ciudadanos nos han dado su voto de confianza para ser su voz y representarlos ante el Congreso del Estado.

Agregó que como servidores públicos, tienen la encomienda de dirigir el rumbo de Michoacán, de establecer las políticas públicas, gestionar para nuestros representados, legislar con justicia y fiscalizar cada centavo de nuestras arcas. Esas funciones requieren de un código de ética estricto para hacer valer la transparencia en el manejo de recursos.