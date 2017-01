Evitarán que motociclistas evadan aplicación de ley al no usar casco

-Elementos tienen consigna de retenerlos si no cumplen reglamento

-La intención es continuar con la formación de conciencia

-Aplican 250 infracciones a la semana por esa causa



Oscar De La Rosa, Zamora

Evitarán que los motociclistas evadan la aplicación del reglamento de Tránsito por no usar el casco de protección. Los elementos tienen la consigna de retenerlos en patrullaje o en los cruces instalados si no cumplen con el reglamento, debido a que hay quienes pasan las revisiones ubicadas en determinados puntos y se quitan el artefacto para conducir.

“Son prácticas que debemos erradicar y donde apelamos a que la población participe. No se puede incrementar el riesgo de una lesión grave por el hecho de infringir la ley o por la vanidad como sucede en la mayoría de los casos”, puntualizó David Sánchez Flores, coordinador de tránsito municipal.

Comentó que la estadística que tiene la dependencia es que 9 de cada 10 conductores conduce con el casco de protección. El resto son aquellos que se resisten a usar el casco de protección o quienes lo hacen bajo las circunstancias mencionadas con el propósito de evadir la aplicación de la ley.

Indicó que incluso en horarios nocturnos han retenido o infraccionado a aquellos que no usan el casco de protección y que son detectados por elementos de la dirección de Policía y Tránsito que hacen sus patrullajes en diferentes puntos del municipio.

“La intención es continuar con la generación de conciencia entre los conductores de motocicletas para que resguarden su integridad física. El uso del casco de protección minimiza hasta 70 por ciento los riesgos de padecer lesiones craneoencefálicas de gravedad”, informó.

Comentó que actualmente aplican un promedio de 250 infracciones por semana a los conductores de dichas unidades por infringir el reglamento de Tránsito. Las causas más comunes están relacionadas con la falta del uso del casco de protección, llevar más personas de lo permitido en la motocicleta y conducir de manera imprudente.

“La población debe comprender que la aplicación de operativos y sanciones tiene el propósito de que podamos generar una educación vial en ellos para que se puedan reducir los riesgos de accidentes que puedan padecer en el momento de conducir su vehículo”, finalizó.



Numeraria

50 infracciones diarias aplican a motociclistas

9 de cada 10 usa el casco de protección