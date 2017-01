Etiquetan 2 mdp para Centro de Separación de Desperdicios

-En Tangancícuaro

-Alcalde consideró que solución no es construir relleno, sino trabajar en conciencia de personas

-Habitantes generan 35 toneladas diarias, la idea es que llegue solo 40 por ciento al espacio

-Exito del espacio dependerá de la voluntad y participación de las personas



Oscar De La Rosa, Tangancícuaro

Un total de 2 millones de pesos fueron etiquetados para iniciar con los trabajos para la construcción del Centro de Separación de Desperdicios. El espacio será construido en un espacio de alrededor de 10 hectáreas con el propósito de resolver el problema de tratamiento de basura que tiene el Ayuntamiento actualmente.

“Es importante decirle a los habitantes que el problema de la basura no se va a resolver con la construcción de un nuevo espacio; es necesario que cada uno tome conciencia de la situación y que desde su hogar haga la separación de desechos para que desde allí se generen las soluciones que esperamos en el municipio”, puntualizó Arturo Hernández Vázquez, presidente municipal.

Comentó que los habitantes de Tangancícuaro actualmente generan un promedio de 35 toneladas diariamente, las cuales van a parar directamente al basurero municipal que actualmente opera y que está en proceso de ser clausurado para evitar que se mantenga como un foco de contaminación importante en el municipio.

“El basurero actual no se podrá clausurar hasta que no tengamos los elementos bien cimentados para poner en funciones el nuevo centro de separación. Debemos brindar la garantía de que ya no habrá problemas con relación al manejo de la basura y que el espacio no se utiliza en forma definitiva”, explicó.

Subrayó que a partir de que tomen conciencia las personas, pretenden que llegue únicamente el 40 por ciento de desperdicios al centro de separación. De esa manera podrían alargar la vida útil de una celda de depósito de desechos, ya que puede durar hasta 5 o 6 años con esas medidas.

“El éxito del proyecto dependerá de la voluntad y participación de las personas. Desechamos la posibilidad de tener un relleno intermunicipal porque consideramos que los habitantes de esta localidad tienen la capacidad para hacer funcional un espacio propio, sin necesidad de meternos en complicaciones con el manejo de desechos”, explicó.

Concluyó al decir que está proyectado terminar la primera etapa de la construcción del centro de separación de desperdicios durante los primeros meses del año, por lo que iniciarán los trabajos en próximos días con los recursos que fueron etiquetados por el Ayuntamiento.



Numeraria

32 mil habitantes tiene el municipio de Tangancícuaro