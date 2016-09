Estacionamientos privados, solución para desahogar tráfico vehicular

Sábado , 3 de septiembre de 2016

-Zona centro, la más castigada por paso de unidades

-Ayuntamiento aseguró que son espacios necesarios para solucionar saturación



Oscar De La Rosa, Zamora

Los estacionamientos privados se convirtieron en una solución para desahogar el tráfico vehicular en la zona centro. Por ello, el crecimiento de este tipo de espacios se ha dado de manera constante en calles como Morelos, Hidalgo, Aquiles Serdán, 5 de Mayo y de manera reciente por el rumbo de la arteria Corregidora.

“Hay una saturación de vehículos importante en forma diaria; principalmente los fines de semana; es cuando se concentran no solo habitantes del municipio, sino también de localidades vecinas que vienen a Zamora para adquirir productos del comercio establecido. Estimamos que hay un flujo de alrededor de más de 10 mil unidades durante los días sábado, por la mañana y tarde”, aseguró Rubén Nuño Dávila, regidor de vialidad y obras públicas.

Comentó que los datos fueron obtenidos en base a la observación de los elementos de Tránsito que se encuentran apostados en diferentes cruceros de la zona centro, por lo que la construcción de los estacionamientos privados está plenamente justificada en ese tipo de cifras.

Aseguró que con la cantidad de vehículos que pasan por el centro de la ciudad se hacen insuficientes los cajones de estacionamiento ubicados en la vía pública. En algunos como los ubicados en las calles de Morelos y Madero, únicamente se permite una hora para que estén situados en un lugar específico.

Informó que actualmente hay más de 20 estacionamientos públicos ubicados en la zona del primer cuadro de la ciudad; son sujetos a una revisión frecuente para vigilar que cumplan con las medidas de seguridad suficientes para garantizar condiciones a los usuarios del servicio.

“Han hecho ampliaciones en diferentes espacios establecidos años atrás. El motivo es que la demanda del servicio creció de manera importante, pero cada obra realizada con relación a ese tipo de giros es inspeccionada por nosotros para que no incurran en violaciones a los reglamentos respectivos”, mencionó.

Concluyó al decir que el precio de los servicios no es una competencia que le toque regular al Ayuntamiento; sin embargo, es una situación que puede ser atendida a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que es el organismo enfocado a atender ese tipo de casos.

Numeraria

20 estacionamientos privados establecidos en zona centro