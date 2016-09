“Espero poder regresar a Michoacán y protagonizar una pelea por título del Mundo”

Martes , 13 de septiembre de 2016

-Señaló la boxeadora Yesica “Kika” Chávez.

Francisco Hernández, Sahuayo

De visita en la ciudad de Sahuayo, la Campeona de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo Yessica “Kika” Chávez, asistió a la función boxística organizada por el Club de Box Sahuayo, donde talentos de la región mostraron su calidad ante la campeona quien se llevó una buena impresión del nivel mostrado por los pugilistas.

“Me invitaron y me voy muy contenta primeramente por el trato de la gente y la calidad que mostraron ante una servidora y en segundo porque el nivel boxístico que vi en las peleas me deja un grato sabor de boca, me voy impresionada del nivel tan bueno que manejan boxísticamente, con la promesa de poder regresar y porque no venir a disputar un título del mundo” mencionó “Kika” Chávez.

La Campeona peleara el próximo primero de octubre, será la cuarta defensa del título ante una gran campeona, la japonesa Naoko Fujioka, “no puedo decidir que viene más allá, estoy enfocada al cien por ciento, me gusta respetar a mis rivales, me gusta vivir el momento y no hacer planes, es algo muy satisfactorio fomentar el deporte siempre para mí ha sido una prioridad, así un día vi alguien en la tele y no fue boxeador, pero dije algún día yo tengo que ser un icono, un ídolo mexicano y espero poder transmitir eso, que el día de mañana alguien diga soy porque me gusto “Kika” Chávez y porque quise ser como ella”.

“En mi carrera ha habido tantas cosas lindas, pero la más linda es pertenecer a los 27 campeones del mundo de Don “Nacho” Beristaín, bueno la verdad es que siempre toda la vida estaré eternamente agradecida con la oportunidad que Dios me dio y a seguir poniendo el nombre en alto y estar a la altura de los campeones de Beristaín” añadió.

Para despedirse “Kika” Chavez habló de lo que le pareció el estado de Michoacán: “me llevo cosas lindas con ganas de querer regresar, me falta tiempo para realmente conocer este hermoso lugar, la gente amable, linda, calurosa y con la promesa de poder regresar y porque no protagonizar una pelea por título del Mundo”