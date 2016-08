Esperan repunte del 50 por ciento en actividad en Museo de la Ciudad

Martes , 30 de agosto de 2016

-Regreso a clases el motivo principal, tienen en agenda visita de grupos escolares

-Recorridos serán organizados para atender a totalidad de asistentes

-Ya no hay espacio para recibir más donaciones de objetos



Oscar De La Rosa, Zamora

Un 50 por ciento de repunte en la actividad del Museo de la Ciudad esperan que se genere durante los próximos 15 días, principalmente durante el mes de septiembre. El motivo es el regreso a clases, en donde decenas de escuelas públicas y privadas, acostumbran a llevar a los infantes a conocer el espacio.

Los recorridos serán organizados para atender a la totalidad de los asistentes; el objetito es que se lleven conocimientos plenos sobre el desarrollo del municipio a lo largo de la historia. Para ello contemplan hacer una exposición concisa de cada una de las galerías que tiene el espacio actualmente.

“Estimamos la visita de un promedio de mil 500 personas por mes, con la atención a grupos escolares. Siempre buscamos innovar en la forma de ofrecer los recorridos y en esta ocasión no será la excepción porque buscamos que conozcan y se interesen en el desarrollo histórico de Zamora”, puntualizó Guillermo Espinosa Parra, encargado del Museo de la Ciudad.

Comentó que actualmente están en condiciones de operatividad, pese a que hay múltiples goteras en el espacio, ocasionadas por la falta de reparación en el techo. Las condiciones climatológicas no han afectado el acervo histórico que tiene el edificio.

“Lo que sí es un hecho es que no tenemos espacio para recibir más donaciones de objetos que permitan acrecentar las galerías que mostramos en exhibición. Por el momento solicitamos a las personas que se abstengan de traer vestigios al museo, pero no dejamos de reconocer que se mantiene un interés en enriquecer lo que ofrecemos”, dijo.

Aseguró que durante el periodo vacacional recibieron visitantes de Tepic, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal, además de otros municipios de Michoacán; el museo se mantiene como un atractivo turístico firme para captar la atención de miles de visitantes que llegan al municipio durante los periodos vacacionales.

Informó finalmente que actualmente tienen inventariadas alrededor de mil piezas para la exhibición ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) con el propósito de evitar la rapiña. La galería inicia desde la época prehispánica hasta la era moderna y se exhiben materiales desde piezas arqueológicas y armamento hasta objetos electrónicos de décadas pasadas.



Numeraria

1 000 visitantes en promedio reciben en Museo de la Ciudad