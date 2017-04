Esperan 10 mil visitantes durante Día de las Madres en Panteón Municipal

-No permitirán el ingreso de bebidas alcohólicas al cementerio

-Piden a familias tomar sus precauciones para evitar criaderos de dengue

-Ofrecerán celebración religiosa para recordar a mamás durante ese día

Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de 10 mil visitantes esperan durante lo que será el próximo 10 de mayo en el Panteón Municipal. A partir de la semana entrante comenzarán con las labores de limpieza, fumigación contra mosquitos y mejoras en avenidas para recibir a la cantidad masiva de personas en el espacio.

No será permitido el ingreso de bebidas alcohólicas en el cementerio, debido a que la intención es que no se altere el orden social durante el Día de las Madres. El objetivo es que sea un momento de respeto hacia los difuntos y familias que acudirán durante esa fecha al camposanto.

Las familias fueron exhortadas para llevar flores artificiales en lugar de naturales o tener sus cuidados con el objetivo de evitar que haya criaderos de dengue en el camposanto que puedan desencadenar una población importante del mosquito Aedes Aegypti, que es el insecto transmisor de la enfermedad.

El Día de las Madres habrá una celebración religiosa en el Panteón Municipal que será efectuada en punto de las 17:00 horas. Se permitirá el ingreso de grupos musicales con el propósito de que las familias puedan recordar a sus difuntos con ese colorido.

Mónica Guadalupe Vega Sánchez, administradora del panteón municipal, informó que los arreglos de flores naturales que sean llevados al cementerio serán desechados a los 7 días de haber sido instalados sobre las gavetas, para evitar riesgos de criaderos.

“Habrá contenedores de basura especiales para que las familias puedan depositar sus desperdicios y que no nos dejen tiraderos sobre las gavetas o avenidas establecidas en el lugar. Pedimos a los visitantes que tomen la conciencia debida, para evitar suciedad en el panteón”, finalizó.

Numeraria

-4 mil gavetas hay en el Panteón Municipal

-8:00 horas abrirá sus puertas durante Día de las Madres