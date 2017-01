Especulación podría llevar la tortilla a 18 pesos

-Debido al incremento de los costos de producción

Elena Rojas, Zamora

Crece la posibilidad de que durante este primer bimestre del año el kilo de tortilla llegue a 18 pesos debido a los incrementos en los costos de producción, señaló Manuel López García, miembro del comité regulador industrial de la masa y la tortilla, propietario de la tortillería “La Higiénica”, con 50 años al servicio en conocida avenida de esta ciudad.

Y es que lamentó que este año se elevaron considerablemente los costos de insumos de producción debido a la inflación del gasolinazo, además de que viene un alza a la energía eléctrica y el gas, “por tanto no podremos mantener un precio estable, pues los insumos están muy elevados”.

Dijo que actualmente el precio del kilo de tortilla es de 15 pesos, sin embargo estiman incremente 3 pesos más, es decir, hasta 18 pesos, “durante todo el 2016 se mantuvo en 15 pesos, generalmente cada año sube el precio. Anteriormente habíamos durado cerca de 3 años con 13 pesos el kilo”.

Añadió, “el precio del maíz está quieto, pero al terminar la cosecha de temporal de la Ciénega, en el mes de Febrero, tiende a subir a costos muy elevados. Por lo que tenemos que manejar un precio donde sustentar estos aumentos”.

En ese sentido dijo que actualmente la tonelada del precio del maíz anda en 4 mil 500 pesos, “los productores se quejan que los tortilleros somos los ganadores, pero no es así. Los que realmente salen ganando son los bodegueros, los acaparadores, los que reciben la demanda de producción de los agricultores, porque el precio de garantía esta a 3 pesos, mientras nosotros en bodega compramos el kilo a 4 pesos con 50 centavos”.

Consideró que los zamoranos son buenos consumidores de tortilla, pues incluso hay establecimientos que llegan a producir 200 kilos diariamente, “acabamos de pasar una temporada buena que es la de Diciembre. Ahora viene la cuesta de Enero y el declive de venta, pero aun así nos queda margen”.

Finalmente dijo, “quiero pedirle a los consumidores que no se inquiete por el precio. Se ha especulado que podría elevarse a 20 pesos el kilo de tortillas, pero no podemos ir tan alto, porque entonces vendrían problemas con la procuraduría federal del Consumidor (Profeco). Debemos esperar con calma el aumento, ya sea de dos a 3 pesos, pero no es un precio tan grave que perjudique el bolsillo del consumidor”.

Numeraria

1 tortillería grande produce entre 150 a 200 kilos diariamente

200 tortillerías en Zamora