“Esencia de clubes rotarios es ayudar a los más necesitados”: Padre Santiago Ceja

-Arrancó la campaña “Ver y oír para vivir”, con lentes y aparatos auditivos a bajo costo

Elena Rojas, Zamora

“La esencia de los clubes rotarios es ayudar a los más necesitados. Es importante apoyar a quienes por falta de recursos se les dificulta acceder a un especialista porque tan solo una consulta les cuesta 500 o más pesos”, señaló el Padre Santiago Ceja Novoa, integrante del club rotario Zamora Industrial.

Así lo expresó al ponerse en marcha la séptima campaña de lentes y la cuarta campaña auditiva “ver, oír para vivir”, que se desarrolla del 20 al 25 de este mes en el Centro Diocesano de Pastoral ubicado en la calle Cázares 153, Centro de esta ciudad.

Añadió, “en cambio en esta campaña por un costo de 320 pesos se incluye el examen, el armazón y la mica, ya sea monofocal o bifocal. De igual forma se ofrecen aparatos auditivos con un costo de 4 mil 500 pesos, previo a examen”.

“No todas las personas que no tienen buena audición requieren de un aparato, muchas veces les hacen un examen y lo único que necesitan es una limpieza. El examen no tendrá costo. La limpieza cuesta 100 pesos. Los aparatos auditivos que estarán a la venta son digitales y de muy buena calidad”, resaltó.

Agregó, “los integrantes de este club unimos nuestra amistad para hacer labor altruista. Tocamos diversas puertas para que entre todos podamos obtener recursos y poder ayudar a los que menos tienen”.

Indicó que a lo largo de esta semana esperan beneficiar a más de 2 mil personas con deficiencia visual y a más de 400 personas con algún problema auditivo.

Dijo que los problemas visuales y auditivos siguen siendo más frecuentes en adultos mayores, aunque no son problemas exclusivos de ellos, puesto que también llegan niños y jóvenes.

Mencionó finalmente que los aparatos auditivos están subsidiados a un 50 por ciento, mientras que los lentes a más del 70 por ciento. Por lo que dijo es importante que la población aproveche esta gran oportunidad de descuento a efecto de que puedan mejorar su calidad de vida.

Numeraria

20 al 25 de Marzo se desarrolla la campaña