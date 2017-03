Escuelas se quedan sin profesores por jubilaciones masivas

-100 grupos con al menos 300 niños padecen las consecuencias

-Padres de familia están molestos

-Ya son casi 2 meses que salones están sin profesores

Oscar De La Rosa, Zamora

Alumnos del nivel básico escolar se han quedado sin docentes, debido a las recientes jubilaciones masivas de docentes y al hecho de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se resiste a aceptar profesores de nuevo ingreso, debido a las políticas que persisten en el magisterio para controlar el ingreso a las plazas vacantes.

En el sector escolar 03 hay un promedio de 100 grupos que concentran a más de 300 niños sin recibir una educación de calidad en diferentes planteles públicos, pese al esfuerzo realizado por algunos docentes que cubren el hueco dejado por los profesores jubilados, informó Alberto Rodríguez Ibarra, jefe de dicha zona educativa.

Indicó que en otros casos los padres de familia son quienes deben pagar “los platos rotos” para pagar a un profesional por brindar la instrucción educativa a los niños, debido a que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) no ha terminado de resolver la situación de las vacantes que se quedaron, tras la jubilación masiva de docentes.

“Existe una molestia fuerte de los papás por la situación que prevalece en los planteles públicos. Han llegado con nosotros para hacernos saber su hartazgo y enfado, pero estamos atados de manos porque la situación debe ser resuelta desde la parte de la SEE”, subrayó.

Consideró que la moneda está en el aire para la educación de los niños porque existe un rechazo hacia los profesores recién graduados de las normales, ya que no son considerados aptos para estar al frente de un grupo, si no pertenecen al sindicato de la CNTE.

Aseguró que el conflicto inició a partir del 1 de febrero del año en curso, cuando llegó una notificación a docentes y directivos, en proceso de jubilación para que se retiraran del cargo, bajo el argumento de que ya no se les iba a pagar y acataron la instrucción emanada desde la SEE.

“El Secretario de Educación en el Estado (SEE), Alberto Frutis Solís, da un revés y pide a quienes se retiraron esperar a resolver su situación para ver si quedaron integrados o no en el listado de estímulos económicos para el retiro, por medio de un escrito enviado el pasado 7 de febrero”, explicó.

Consideró que el problema se agravó cuando los maestros que se retiraron ya no quisieron regresar con el argumento de que nadie les iba a pagar. La situación es complicada porque tiene casi 2 meses y los educandos carecen de profesores que refuercen su proceso de enseñanza, ello genera un rezago en la educación que deben recibir a lo largo del ciclo escolar.

“La autorización era para solo 5 mil personas jubiladas con un estímulo de 80, 100 y 120 mil pesos; 106 mil pesos para docentes y 120 mil pesos para directivos. Se rebasó la expectativa que tenía el gobierno porque finalmente fueron 6 mil de 16 mil que querían jubilarse, en esta Entidad”, concluyó.



Numeraria

1 de febrero se pidió a docentes retirarse del cargo