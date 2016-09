Escuelas públicas no participarán en el Desfile de Independencia

Martes , 13 de septiembre de 2016

-Mil niños no asistirán por protesta de maestros disidentes

-Aseguran que no mermará colorido y organización del evento

Oscar De La Rosa, Zamora

Fue confirmada la realización del desfile del 16 de septiembre, ante la negativa de 10 escuelas públicas a participar en la marcha cívica. Mil niños de nivel Primaria se quedarán sin marchar por decisión de sus profesores, quienes tienen la intención de no coadyuvar en forma de protesta a la Reforma Educativa.

“La falta de participación no mermará el colorido y la organización que tenemos prevista para el evento. Contemplamos la participación de alrededor de 8 mil personas durante la marcha, que conforman 80 contingentes, entre demás escuelas primarias, corporaciones de auxilio, asociación de charros, empleados municipales, seguridad pública, entre otros”, informó Paulina Licón Díaz, regidora de educación y cultura.

El desfile iniciará en punto de las 10:00 horas; partirá de la glorieta 5 de Mayo para de allí continuar por la Avenida Juárez hasta Morelos y de allí hasta Leonardo Castellanos; será el punto para que los contingentes rompan filas. El presídium de las autoridades municipales quedará ubicado a la altura de Amado Nervo y Morelos.

Consideran un tiempo máximo de 2 horas en la realización del desfile. Estiman que concluya en punto de las 12:00 horas, porque la intención es no perjudicar la circulación de unidades vehiculares, pese a que el 16 de septiembre es un día feriado.

Garantizó medidas de seguridad para cada uno de los participantes, ya que además de la vigilancia que realizarán los elementos de policía y tránsito, contemplan que estén instalados puestos de auxilio para cualquier contingencia que se presente, durante el recorrido con relación a los contingentes o asistentes.

“A las personas que van a acudir a la marcha pedimos de manera respetuosa que se abstengan de tomar fotografías sobre el arroyo vial. El objetivo es que los contingentes avancen sin detenerse para cumplir con los tiempos programados para la realización del evento”, dijo.

Concluyó al informar que las escoltas de cada contingente deberán portar el uniforme escolar para evitar romper con la educación cívica del evento, pero el resto de los participantes podrá presentar estampas relacionadas con la Independencia de México. Esta considerada la presentación de 10 carros alegóricos para dar vida al evento cívico.



Numeraria

100 personas límite máximo para integrar cada contingente participante