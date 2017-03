Escuela Municipal de futbol se quedó con tercer lugar en la categoría Mini-Pony

Guillermo Ríos, Zamora

En un gran duelo, donde la edad no fue factor para ver técnica, entrega y compromiso por parte de los jugadores, la Escuela Municipal de Futbol “Carlos Sebille Rinaldi” que dirige Ricardo Navarrete logró el tercer lugar del campeonato de la Liga Infantil, Juvenil y Femenil de Futbol Zamora, dentro de la categoría Mini-pony.

El campo chico, empastado, de la Unidad Deportiva Poniente, fue el escenario para que este encuentro se llevara a cabo, bajo las reglas del silbante central Salvador Becerra Sotelo, quien en todo momento controló las acciones dentro y fuera del terreno del juego.

El encuentro comenzó muy movido, los de la Escuela Municipal, fieles a su estilo, comenzaron a tocar el esférico por todos los sectores del campo, mostrando la técnica y lo aprendido en los entrenamientos, por el otro lado los Guerreros dirigidos por Juan Ochoa, queriendo proponer su propio estilo, con un parado solido en la defensiva para posteriormente salir con balón controlado hacia los costados.

Inmediatamente después del primer aviso por parte de ambas escuadras los de la EMFZ marcaron la diferencia, luego de una jugada colectiva donde participaron varios de sus compañeros, Cristian Fernández envió el esférico al fondo de las piolas, ante la algarabía de los presentes que se dieron cita para presenciar el encuentro.

Después de caer el gol, los Guerreros comenzaron a mostrar oficio y garra, intentando revertir el resultado, pero su ofensiva no era tan clara como su rival, que en cada jugada se percibía el peligro.

El dos por cero cayó por conducto de Efrén Miranda, luego de que el arquero de Guerreros, Mateo Sánchez no lograra retener el esférico y dejarlo a la deriva del delantero que solamente empujó el balón para poner en ventaja a su equipo de nueva cuenta.

Con un equipo Guerreros volcado al frente terminó el primer tiempo, ambos estrategas aprovecharon para ubicar y pedir concentración a sus jugadores.

De regreso a las acciones del juego y como era de esperarse nuevamente la iniciativa la tomó Guerreros, quien comenzó a circular el esférico mucho más tiempo en terreno rival, era solo cuestión de tiempo para que el gol Guerrero cayera y pusiera las cosas color de hormiga.

Al minuto 40 Cristian Barajas, hizo el gol que daba esperanza a su equipo, luego de aprovechar una melee dentro del área, donde se encontró el esférico de forma solitaria y fusiló al portero Arturo Zavala de la EMFZ, quien pese al lance no pudo evitar la caída de su marco.

Los minutos restantes el equipo de la Escuela logró contener los embates y comenzó a proponer también ellos, recuperando espacio y confianza, controlando las acciones del juego, mientras que los Guerreros solamente esperaban al error para poder enviar el partido a definición de penales, cosa que no llegó jamás.

Luego del silbatazo final por parte de “Chava Becerra” los padres de familia de la EMFZ explotaron en jubilo y corrieron a festejar junto con sus pequeñitos el tercer lugar del campeonato; en la ceremonia de premiación, la entrega del trofeo estuvo a cargo de Jorge Ernesto Macías, quien a nombre de la Liga Infantil de Futbol felicitó a los ganadores exhortándolos a seguir por el camino del éxito.