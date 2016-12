“Es un sueño hecho realidad”: Jesús “Pollo” Dueñas

-Señaló el zamorano campeón del futbol mexicano con Tigres

-Calificó el gol ante América como el más importante de su carrera

Francisco Hernández, Zamora

La noche de este martes fue recibido por familiares y amigos el actual campeón del fútbol mexicano, Jesús Alberto “Pollo” Dueñas Manzo en su natal Zamora, para ello le prepararon una fiesta sorpresa a su llegada y lo recibieron entre porras y festejos por el título y por su gol anotado con Tigres en la final de Liga MX.

El pasado domingo Jesús Dueñas anotó de cabeza el gol que le dio a su equipo la posibilidad del alargue ante el América, para después coronarse en la serie de penales, “primero que nada agradecer que a pesar de la hora, familiares y amigos estén aquí, es una sorpresa, agradezco por todo el apoyo que me han dado, siempre han estado en las buenas y en las malas, agradecer a Dios la dicha de poder hacer lo que nos gusta lo que amamos que es el fútbol y de vivir estos bellos momentos, a mis padres, a mi hermanos, a mis tíos que desde el cielo nos guían y pues agradecer por estos bellos momentos”, señalo a su arribo el futbolista zamorano.

“Me toco la fortuna, la dicha de meter el gol, platicaba con mi esposa, todavía no se la cree uno, veo los videos y no me la creo, por la forma que se da, el minuto que se da, eso nos dio el pase a los penales, después Nahuel hace de las suyas y detiene y nuestros compañeros anotan, queríamos esta revancha contra América. Se nos negó en el 2014, en la Concachampions, sentíamos que era nuestra y gracias a Dios se nos dio coronarnos en casa, te puedo decir que por el momento es el gol más importante de mi carrera, vivo partido a partido, nada es seguro en esta vida, del gol te puedo decir que este es el más importante en mi carrera”, destacó.

Reiteró que su gol fue el pase a los penales y ahora hay que disfrutar el título, “pero se debe al trabajo de los compañeros, todos nos partimos el alma en la cancha, los entrenadores, utileros todos tienen que ver en esto, poner su granito de arena, a lo mejor somos los protagonistas pero este triunfo es de todos, me toco el día del debut meter un gol que dio el pase a liguilla que después se logra el campeonato, hace un año metí un gol de zurda con el que competí por el mejor gol del año, para mi todos son bonitos goles”.

Respecto a su entrenador Ricardo “Tuca” Ferreti indicó que ha hecho un gran trabajo, “nos ha dicho que primero quiere grandes seres humanos, después grandes futbolistas, porque de nada sirve ser un gran jugador y una mala persona, en la vida tienes que equilibrar todo y es lo que lo ha llevado a tener un equipo exitoso en los últimos 5 años”.

Se ha dado una camada de jóvenes futbolistas de Zamora y la región donde Jesús Dueñas es protagonista “yo siempre he dicho que aquí hay mucho talento, el temor de uno es salir de Zamora, a mí me paso, decir el no puedo, siempre ha habido talento, tuvimos un Juan Carlos Chávez, Agustín García, el “Pollo” González, ha habido muchos jugadores que han pisado primera división, hace seis meses a “Manny” García le toco levantar la copa, en su momento lo dije, ojala la gane por ser zamorano, porque lo conozco y porque uno quiere que ponga en alto el nombre de Zamora”

También habló del “Churpias”, “él me ganó una final en Concachampions, en cuanto Rafa Márquez es una persona que sus números hablan solos, me ha tocado compartir momentos con él en selección, es una persona que al verlo te dice todo, creo que siempre ha habido talento en Zamora y en Michoacán, Hugo Ayala es de Morelia, muchas cosas no las vas a lograr, es imposible que todos seamos futbolistas, doctores, es muy difícil, lo más importante es decir si puedo e intentarlo, muchas veces se juzga la mentalidad del mexicano, pero está en nosotros el cambiar, el chiste no es nada más llegar, hay que luchar y aferrarte a tu sueño”.

En su mensaje a los niños y jóvenes de Zamora que sueñan con cumplir su sueño de ser futbolistas sus palabras fueron “yo siempre lo he dicho, todos tenemos diferentes condiciones, entonces si tiene el sueño de ser futbolista, que se esfuercen, yo en su tiempo decía y si me lamento el día de mañana y si hubiese hecho esto. Como te repito, no todos pueden ser jugadores, pero tienen otro talento, a lo mejor das el máximo esfuerzo y no llegas, pero terminas siendo ingeniero, doctor”.

Consideró que todos tenemos un talento, “solamente que hay que pulirlo, dar tu máximo esfuerzo y tarde o temprano llegará tu recompensa en lo que sea, siendo mejor persona, mejor padre, mejor amigo, mejor hijo, nadie es perfecto, yo Jesús Dueñas tengo mis errores, tratas de aprender y eso es lo que les puedo decir, que se esfuercen y llegará su recompensa”.