Equipo de las Estrellas brilla en el Torneo de Voleibol de Madres de Familia

Miércoles , 14 de septiembre de 2016

Francisco Hernández, Zamora

Luego de que se jugaron las jornadas 12 y 13 del torneo de voleibol de madres de familia de los viernes, el equipo de las Estrellas brilló en lo más alto y se colocan entre los equipos que encabezan el torneo.

En su duelo contra las Winner´s, las Estrellas las dominaron en todo momento, dejándolas 2 sets a cero; más tarde las Estrellas se enfrentarían a su similar equipo de las Lady´s, no conformes con haber ganado en su primer duelo, le repitieron la misma dosis, 2 sets a 0.

El equipo de las mamás del Fulcheri le ganó 2-1 sets a las Winner´s, quienes salieron en su mala tarde y no pudieron concretar ninguno de sus partidos a su favor, en otro encuentro las Mamy´s derrotan a las fantásticas 2 a 1; también las Chonas blanquearon en dos sets a las del equipo ULAMA, que no opuso resistencia ante el buen juego de las Chonas, Derrotandolas con un score de 2 a 0.

En más resultados las Ladys le ganan a las fantásticas, en un partidazo que terminó a favor de las Mamás Lady´s con un marcador de 2-0; Las ULAMA le ganan a las Trikis 2 sets a 1, más tarde las Macarenas le repetían la dosis a las Trikis, propinándole una verdadera paliza dejando el marcador de 2 sets a 0.

Por su parte las Chicas Bemco perdieron su partido en contra de las Macarenas con un score de 2 a 1; las Chicas Molten ganaron su encuentro contra las señoras del Fulcheri 2 sets a 1; para finalizar la doble jornada las chicas Bemco le ganaron a las Mamy´s 2 sets a 1, siendo este el último encuentro que se disputó en las canchas de la unidad deportiva “El Chamizal”.