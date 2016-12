Entrega Silvano Aureoles recursos a deudos de militares caídos en cumplimiento de su deber

*Un total de 12 familias recibieron el apoyo económico del Gobierno del Estado.



Morelia

Como muestra de solidaridad, compromiso y respeto hacia la labor cotidiana que desempeña el personal del Ejército Mexicano, este martes, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo entregó un monto de 12 millones de pesos a 12 familias de personal militar fallecido o que resultó con un grado de incapacidad en el cumplimiento de su deber.



Ante esta situación, el jefe del Poder Ejecutivo en la entidad, destacó que es responsabilidad del Gobierno brindar el apoyo y generar las condiciones para el bienestar de los deudos.



Por ello resaltó: “Hoy queremos contribuir desde el Gobierno de Michoacán, a mejorar el porvenir de las familias que han perdido un padre, un hermano, un hijo, un esposo en el cumplimiento de su deber, no podemos permitir que queden en desamparo, esta es una muestra de respeto y solidaridad”, aseveró el mandatario.



Aureoles Conejo subrayó que el Ejército y La Marina son las Instituciones Mexicanas más respetadas y admiradas por preservar la integridad y los valores supremos de nuestra Patria.



Por tal motivo calificó como un acto de justicia reconocer y rendir un homenaje a los soldados, mujeres y hombres que han sido y son ejemplo de patriotismo, heroísmo y fortaleza, “son seres humanos que no claudican ante la adversidad y están en todo momento presentes para servir a las causas de la Nación, en muchas ocasiones a costa de sus propias vidas”, señaló el Gobernador.



El mandatario michoacano, reconoció que gracias a la intervención necesaria y oportuna del Ejército que ha enfrentado las diferentes manifestaciones de la delincuencia, cuando en el pasado se vulneró a las Instituciones del Estado, contribuyó en la recuperación de los territorios perdidos y coadyuvó al retorno de la paz, por lo que reiteró su total reconocimiento, admiración, respeto y agradecimiento.



Por su parte, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, José Francisco Morales Cázares, comandante de la 21 Zona Militar, argumentó que durante décadas ésta gallarda institución ha ofrecido a México, una sólida columna de estabilidad y certidumbre en todo momento, con lealtad y nobleza.



Explicó que el Ejército asumió el lugar que la Nación y la historia le tenía reservado al lado de la sociedad y como garante del Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, por ello resaltó que los soldados siempre han estado ahí para defender la Soberanía de la Nación, su seguridad interior y auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas.



Morales Cázares aseguró que la más grande satisfacción para todo soldado es el reconocimiento del deber cumplido y con este sentir los soldados se esfuerzan sin descanso.



“Hoy el cuartel militar Morelos es testigo del reconocimiento a los integrantes del Ejército Mexicano que cayeron en el cumplimiento del deber en el estado de Michoacán, deseamos que sus familiares sepan que su sacrificio no fue en vano, su valor y entrega ejemplar nos alientan a continuar cumpliendo con nuestras misiones constitucionales”, fue lo que pronunció el comandante de la 21 Zona Militar.



Finalmente, el Gobernador aprovechó la presencia del General de División Diplomado de Estado Mayor, Gilberto Hernández Andreu, subsecretario de la Defensa Nacional, para enviarle un saludo y agradecer el apoyo absoluto y acompañamiento al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.



Además el mandatario saludó personalmente a cada uno de los familiares de los once militares que murieron en cumplimiento de su deber y un soldado que quedó incapacitado de por vida.



Las señoras Adalí Arizmendi Velasco, viuda del cabo de infantería Santos Durán Velasco y Alma Yesenia Carrillo Carrillo, viuda del soldado de infantería Román Carrillo González, agradecieron el apoyo económico del Gobierno de Michoacán, ya que podrán sacar adelante a sus familias y mejorar sus condiciones de vida.



En la ceremonia también estuvieron presentes,; General de División Diplomado de Estado Mayor, Miguel Ángel Patiño Canchola, comandante de la 12 región Militar; General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Cruz Isaac Muñoz Navarro, comandante de la 43 Zona Militar; el secretario de Gobierno del Estado, Adrián López Solís; el Procurador General de Justicia, José Martín Godoy Castro; el Vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Luis Mario Ramón Bravo Román, comandante de la Décima Zona Naval; el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez; el Comisario, Israel Galván Jaime, coordinador estatal de la Policía Federal, así como la delegada de la PGR en Michoacán, Bertha Paredes Garduño.