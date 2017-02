Entrega Silvano Aureoles apoyos para el desarrollo social en Jiquilpan

*Un total de 200 personas recibieron su certificado de primaria y secundaria a través del INEA.



Jiquilpan

En cumplimiento a los compromisos establecidos con los municipios de la Ciénaga de visitar una vez por semana la región, este viernes el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo acudió a Jiquilpan donde entregó apoyos de diversos programas de beneficio social.



Un total de 200 beneficiarios de los programas Prospera y Liconsa en dicho municipio, recibieron de manos del jefe del Poder Ejecutivo en el Estado los certificados que validan sus estudios de primaria y secundaria del Programa Especial de Certificación a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.



En la ceremonia de entrega que se realizó en la planta de Liconsa de Jiquilpan, el mandatario estatal destacó la importancia que tiene la preparación académica de todas las personas, ya que no importa la edad y nunca es tarde para concluir sus estudios básicos.



“Hoy más que nunca es importante que nos preparemos” enfatizó el mandatario estatal, al mismo tiempo de que hizo un llamado a todos los mexicanos, así como a las y los michoacanos, de que debemos estar unidos ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.



“Señor Trump con los mexicanos no se meta, ya basta de ofensas, agresiones y amenazas contra el pueblo mexicano, éste país es rico en cultura, tradiciones e historia y usted sólo muestra desconocimiento de la política y la importancia de la relación entre México y Estados Unidos”, subrayó Aureoles Conejo.



Como parte de la intensa gira de trabajo por el municipio de Jiquilpan, el Gobernador también entregó casi 100 escrituras a beneficiarios de la región que forman parte del Programa de Escrituración Gratuita a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad de Gobierno del Estado, donde enfatizó:



“Es tiempo de unidad para defender nuestra soberanía nacional, debemos dejar de lado las diferencias internas, la dignidad no se negocia, somos un gran país, nos encontramos dentro de las 15 economías más importantes del mundo y contamos con 120 millones de habitantes, gente trabajadora, comprometida y orgullosa de ser mexicanos” subrayó el mandatario estatal.



Dicho programa de escrituración gratuita, benefició a cerca de un centenar de familias del Fraccionamiento Colinas del Paraíso, lo que les generó un ahorro cercano al millón de pesos, destacó el titular de la Sedetum, Sergio Adem Argueta.



Con este documento que les da certeza jurídica a los propietarios del terreno, también les permitirá avanzar en la construcción de su casa, por lo que el Gobernador urgió a las autoridades correspondientes del IVEM y SEDETUM para elaborar los proyectos de desarrollo de vivienda.



El presidente municipal, José Clemente Covarrubias Castillo, reconoció que a pesar de la escasez de recursos, el Gobierno del Estado ha respondido de manera satisfactoria a sus demandas, por lo que agradeció todo el respaldo y solicitó se le siga apoyando, principalmente para la elaboración del proyecto de creación de una nueva planta de tratamiento de aguas negras, entre otras cosas.



Finalmente en Jiquilpan, el Gobernador inauguró la ampliación de la empresa First Kontact Center, que actualmente genera 300 empleos directos y busca establecer una planta en Morelia que permitirá ofrecer igual número de espacios en el empleo formal, para hacer frente a la demanda de espacios laborales en la capital michoacana.