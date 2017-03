En puerta la semana cultural de preescolar

-Del 21 al 24 de este mes para conmemorar algunas efemérides

-Necesario fomentar desde la infancia los ideales de los defensores de la patria

Elena Rojas, Jacona

La regiduría de educación, cultura y turismo en conjunto con las autoridades educativas de los jardines de niños preparan la semana cultural de preescolar a desarrollarse del 21 al 24 de este mes, para conmemorar diversas efemérides que se llevan a cabo durante esas fechas; así lo informó Rosa Elena Salinas Reyes, titular de esta regiduría.

El 21 de Marzo a las 9 am se llevará a cabo un acto cívico en la plaza principal para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, quien nació un 8 de Marzo de 1806, “es necesario fomentar desde la infancia los ideales de los defensores de la patria, y más aun de un personaje que debe ser un ejemplo para las generaciones, pues pese a que quedó huérfano desde muy chico, se preparó arduamente hasta lograr ser un exitoso abogado quien enalteció la frase “el respeto al derecho ajeno es la paz” y que además se convirtió en presidente de México”.

“Así a nuestros infantes les debemos inculcar defender a su patria, con la mejor herramienta que es la educación. Debemos tener siempre presente nuestra historia, recordad a este personaje oaxaqueño que hasta la fecha honramos los mexicanos por sus valiosas aportaciones en la política”, dijo.

Agregó que ese mismo día a partir de las 10 am iniciaran el desfile conmemorativo al equinoccio de la primavera en el que participan los 21 preescolares acentuados en este municipio. También estará presente la institución de educación inicial, Espiral de niños y el Jardín de Niños Indígena.

El desfile iniciará en la gasolinera de Morelos, con rumbo a la avenida Madero, la calle Arista, Constitución, hasta concluir en la plaza principal. Esta actividad está organizada por la zona preescolar 034, “será un espectáculo muy vistoso. Los niños(as) irán vestidos de flores, abejitas, mariposas, pajaritos, etc.”.

Para el día 23 a las 9 am se tienen programados bailes folclóricos por los diferentes jardines de niños, acto que también se realizará en la plaza principal, “son 21 contingentes. En cada uno de estos participara alrededor de 30 a 60 niños. Cada institución llevara a los pequeños resguardados por una cuerda adornada para proteger a los infantes”.

Para el viernes 24 de Marzo se realizará una muestra pedagógica, conocida como matrogimnasia donde participan los alumnos de preescolar acompañados por sus padres. Esta actividad se realizará en la unidad deportiva Lázaro Cárdenas a las 9 am, “el objetivo es consolidar los lazos familiares entre padres e hijos, fomentar la convivencia y la activación física para evitar la obesidad y sobrepeso”, finalizó.

Numeraria

2 horas se prevé dure el desfile

18 de marzo día de la expropiación petrolera. La escuela que lleva el nombre de esta fecha histórica prepara el acto conmemorativo.