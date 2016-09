En puerta la inauguración de quirófanos del Hospital Regional

Martes , 6 de septiembre de 2016

Elena Rojas, Zamora

Ya quedaron rehabilitados en su totalidad los dos quirófanos del Hospital Regional, cuyas obras de remodelación iniciaron hace 10 meses, acciones que se fueron retrasando debido a cuestiones presupuestales y a que fueron surgiendo diversos detalles que debían solucionarse para que la obra quedará en óptimas condiciones. Ya únicamente falta el equipamiento de estos espacios para que a finales de este mes ya pueda ahora si inaugurarse, informó Víctor Manuel Fernández Anaya, director del Hospital General de Zamora (HGZ).

“El secretario de salud, Carlos Esteban Aranza Doniz, se comprometió a que todo lo que se incluya en estos quirófanos será nuevo, por lo que ya realiza las gestiones para el equipamiento y las dos autoclaves que nos van a instalar en el área para la esterilización de los materiales quirúrgicos”, señaló.

Indicó que las adecuaciones que se realizaron en los quirófanos fueron la instalación y colocación de todo el material moderno para brindar buen servicio desde instalaciones eléctricas, piso, tubería, etc., “tenía 18 años el drenaje y ya estaba muy deteriorado por lo que tuve que gestionar para que también se cambiara”.

Comentó que el equipamiento que esperan consiste en tomas de oxígeno, camillas, electrocardiógrafos, lámparas, mesas quirúrgicas y material quirúrgico, “contaremos con quirófanos de primer nivel en el municipio”.

Indicó que en estos dos quirófanos se podrán practicar intervenciones quirúrgicas desde colecistectomías, apendicetomías, fracturas, entre otro tipo de cirugías, “tenemos una demanda diaria de 20 cirugías, mismas que estamos canalizando a hospitales de La Piedad, Morelia (Hospital Civil y Hospital de la mujer) y el hospital de Apatzingán. Afortunadamente contamos con el apoyo de todos los hospitales para que no dejar a ninguna persona sin operar, en tanto inauguramos nuestro dos quirófanos”.

Añadió que actualmente sólo está funcionando el quirófano de maternidad para partos, cesáreas, legrados y salpíngonclasias; de igual forma a la brevedad gestionarán recursos para ampliar el área de toco cirugía, toda vez que, admitió, la principal prioridad en este nosocomio es atender la demanda de infraestructura.

“El área de tococirugía es la más demandada del hospital. Hay ocasiones que se atienden diariamente hasta 20 pacientes, entre partos, cesáreas y otros procedimientos de ginecobstetricia. Con la ampliación podría incrementarse a 40 las pacientes que se atiendan en dicha área”, citó.

“Desde que llegué a este hospital me comprometí a realizar gestiones para brindar calidad y calidez a toda la población. Por ello no quitaremos el dedo del renglón para atraer más recursos que mejoren las condiciones de este HGZ”, sostuvo.

“En cuanto a la operatividad, el hospital va funcionando por buen camino, tenemos actualmente un abasto del 90 por ciento de medicamentos de la más de 300 claves a manejar. Receta que nos solicitan, receta que surtimos: Tenemos insulinas, antibióticos, analgésicos, antipiréticos., etc.”, concluyó.