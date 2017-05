En puerta el inicio de taller gratuito de periodismo cultural

-En Zamora el periodismo cultural no tiene ponderación, porque existe idea errónea de que no genera recursos a las empresas

Elena Rojas, Zamora

El próximo 15 de Mayo iniciará en el Centro Regional de las Artes de Michoacán (CRAM) el taller gratuito “Periodismo Cultural”. Se extenderá hasta el 16 de Junio, durante los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 pm.

Abarcará tres plataformas: periodismo cultural en radio, en televisión y en prensa escrita. En cada plataforma se abordarán 4 géneros: crónica, entrevista, artículo y nota informativa.

“La intención es que los participantes inicien con una cobertura noticiosa real, dado que al término del taller iniciaran en el mes de Junio con la cobertura del Encuentro Internacional de Poetas y al mes siguiente con la cobertura del Encuentro Internacional de Danza contemporánea. Por lo que no únicamente se trata de un taller teórico, tiene implicaciones prácticas”, señaló Erick Alba, director del CRAM.

“Por lo que se instruirá a los participantes sobre la técnica para abordar esta información, desde la manipulación del entrevistado para llevarlo a un estado de relajación que permita un dialogo que tenga fines informativos”, expresó.

Esta dirigido a estudiantes de comunicación, periodismo, letras, periodistas activos e interesados en la función periodística. Se pueden registrar en la página cramregistro@gmail.com o a los teléfonos con la lada 351-5154666.

Indicó que el CRAM se considera el primer generador de información cultural en toda la región. Sin embargo, la cobertura periodística en esta región aun no alcanza su máximo potencial en lo que se refiere a la información cultural.

“En Zamora estamos muy lejos de practicar la crítica artística. No tiene ponderación el periodismo cultural porque aún se tiene la errónea idea que este no genera recursos para la empresa”, indicó.

“No obstante, la información cultural cuando es vista con una perspectiva analítica, cuando el que escribe es un especialista eso genera un incremento en la inversión privada, un estado de bienestar en la ciudadanía y un sentimiento de presión hacia los funcionarios públicos. La información cultural tiene implicaciones prácticas muy benéficas, contario a la nota roja que tiene un impacto negativo en la sociedad pues ahuyenta la inversión”, subrayó.

Recalcó, “las empresas con una buena sección cultural, generalmente son las más adineradas, dado que el periodismo cultural tiene un gran potencial económico e impacto de mejoramiento social”.

“El periodismo debe tener una repercusión real en las instituciones. Los periodistas debemos dejar de ser simples observadores y nos convirtamos en participes del movimiento social”, citó.

“Desgraciadamente en México los periodistas no tenemos la obligación de informar, sino de hacer que las cosas sucedan. Países desarrollados como Finlandia o Noruega, los periodistas informan porque las cosas suceden bien. En nuestro país tenemos que provocar que las cosas sucedan. La ciudadanía debe participar en el desarrollo social a través de la información que recibe, para ello necesitamos informadores bien capacitados. Eso nos va a sacar del hoyo en el que estamos en México”, puntualizó.

El taller lo impartirá Erick Alba, quien tiene 23 años de experiencia en el periodismo cultural. Especialista en la crítica musical. Ha trabajado en 8 diarios, en dos de ellos ha sido director. Ha obtenido 2 premios estatales de periodismo cultural, 3 nacionales, 9 libros publicados, 2 más en proceso de publicar. A lo largo de la República Mexicana ha impartido conferencias sobre periodismo cultural.

Numeraria

4 mil pesos se estima el costo del taller. Sin embargo será gratuito