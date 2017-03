En puerta 10ª Jornadas Académicas de Comunicación y Medios Digitales

-Periodistas deben estar cada vez mejor preparados para afrontar la era digital: Fajardo

Elena Rojas, Zamora

Del lunes 27 al viernes 31 de marzo se llevarán a cabo en las instalaciones de UNIVER plantel 1 de Zamora las 10ª Jornadas de la Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales, con el objetivo de complementar la formación profesional de los estudiantes y tener un acercamiento con los profesionales de la comunicación de Zamora y la Región.

Están orientadas en dar a conocer el quehacer periodístico, por lo que se cuenta con la colaboración de la Asociación de Periodistas del Valle de Zamora (ASPEVAZA). Se convoca a las instituciones educativas de nivel medio superior a asistir a este evento gratuito.

Así lo informaron Luis Leopoldo Velasco Guzmán, director de UNIVER, plantel 1, René Pérez Ceja, coordinador de la licenciatura en comunicación y medios digitales y Juan Alberto Fajardo, docente de la licenciatura en comunicación.

Detallaron, “el lunes 27 será la inauguración a las 9:00 am. Posteriormente una conferencia sobre periodismo de investigación y corresponsalía y un taller de diseño editorial. Para el martes 28 conferencia sobre periodismo deportivo, debate sobre periodismo regional y una charla sobre emprendedurismo en medios de comunicación”.

Para miércoles 29 una charla sobre televisión y un taller sobre producción de noticias para televisión y posteriormente una proyección de cortometrajes y el análisis de los mismos para que los jóvenes sepan decodificar los mensajes de estos.

Para el jueves 30 se tendrá una charla sobre la evolución tecnológica en el periodismo, desde las grabadoras, las máquinas de escribir, hasta los celulares, cámaras digitales, internet, tabletas. Posteriormente habrá una charla-taller de radio.

El viernes 31 se tendrá una charla sobre comunicación institucional, la presentación de un libro de un periodista y una charla sobre periodismo cultural. Todas las actividades darán inicio desde las 9 am.

Se cuenta con la participación de periodistas locales tanto de la vieja guardia como de la nueva escuela, tanto empíricos, como profesionistas, para un mayor enriquecimiento del ejercicio periodístico, “queremos reconocer el trabajo de los más de 60 profesionales de la comunicación que hay en esta ciudad”.

“Vimos la necesidad de que en algunas conferencias contáramos con la participación de periodistas experimentados y algunos de reciente incursión, ante la evolución del periodismo actual. Ya no podemos pensar en un periodismo análogo, hay una trasformación hacia nueva era digital” señaló Juan Alberto Fajardo.

Añadió, “los periodistas debemos estar cada vez más preparados para enfrentar este reto. Debemos aprender a convivir con estas dos posibilidades: tenemos la melancolía del olor a papel de poder fabricar las noticias con olor a máquina, pero también este ciberperiodismo de la prontitud de poder llegar más rápido y con más eficacia a través de las redes sociales”.

“Nunca antes habíamos tenido tanto poder en nuestra manos con un celular, ya cualquier persona en la calle empieza hacer una labor periodística, pero nosotros tenemos que tomar los valores del periodismo para hacer esa diferencia del profesionalismo y la comunicación y un verdadero proceso de investigación”, destacó.

“Se trata de que los jóvenes experimenten de forma vivencial como es el trabajo de los periodistas, que estos compartan como es la búsqueda de la información, el proceso de jerarquización de la misma hasta llegar al lector, radioescucha, televidente o cibernauta. Y que a su vez los periodistas se retroalimenten con las inquietudes de los jóvenes“, concluyó.



Numeraria

120 personas capacidad del auditorio de UNIVER