En Olimpiada Municipal “deporte ciencia” tuvo 70 participantes

Francisco Hernández, Zamora

En la edición 2016 de la Olimpiada Municipal, la competencia de ajedrez rompió el record de participantes al tener 70 la tarde del miércoles 24 de noviembre, en evento que se realizó en el segundo patio de la presidencia municipal.

Los participantes fueron tanto del municipio de Zamora como de Jacona, Santiago Tangamandapio y comunidad de Villa Zapata, donde se destacaron la categoría infantil y la juvenil con el mayor número de inscritos.

Tanto aficionados, expertos y estudiantes de diversas edades y ramas atendieron la convocatoria que realizó el Gobierno Municipal, en una disciplina que tenía dos años que no se incluía en la Olimpiada.

Luego de llenar su cédula de inscripción y participar en el sorteo de acuerdo a la categoría, ya fuera Sub 12, Sub 14, Novatos, Femenil o Libre, se fue eliminando a los competidores con el sistema de juego estilo Suizo a 4 rondas.

Al final se les entregó medalla al primero, segundo y tercer lugares de cada categoría, destacando que los desempates fueron resueltos basados en el sistema bucholz, acumulativo y se sortearon al final de la última ronda.

Los ganadores fueron Nancy Alizs, Víctor Rodríguez, Hilito Barajas, Javier Salas y Luis Romero, algunos de ellos estudiantes universitarios quienes demostraron su destreza en esta disciplina.

Sobre las actividades de la Olimpiada Municipal en su edición 2016, el Regidor de Juventud y Deportes, Salvador Escoto Arroyo, se mostró muy agradecido porque cada disciplina ha contado con una muy buena cantidad de participantes, lo que es muestra de que la organización y coordinación por parte del Gobierno Municipal que preside el Dr. José Carlos Lugo Godínez ha recibido una gran aceptación.

Cabe agregar que para este viernes se realizará una de las competencias que gustan mucho a las familias zamoranas como es la de Adultos Mayores en las instalaciones de la Unidad Deportiva El Chamizal, por otra parte en el CERESO se tendrá el basquetbol y “damas chinas”.