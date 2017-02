En Michoacán se han desviado 500 mdp del fondo de pensiones

Elena Rojas, Zamora

Académicos, pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE coincidieron que se están aplicando leyes que deterioraran el derecho a la jubilación, lo que los pone en la indefensión ante la vejez, lo anterior se desprendió en el marco del seminario sobre jubilación-pensión en Zamora y su región que se llevó a cabo en el Colegio de Michoacán (Colmich).

En el evento participaron representantes de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, del magisterio del ISSSTE, así como investigadores de la Universidad de Chapingo, del Centro de Investigación y Desarrollo Innovador Regional (CIDIR) del IPN (Instituto Politécnico nacional) y del Colmich.

Los participantes expusieron en qué condiciones en que se dan las jubilaciones y pensiones, las leyes que se han modificado y sus repercusiones, el desconocimiento que tiene la sociedad en esta materia, además de la falta de cultura del ahorro entre la población para afrontar la vejez, ante estas reformas que van en detrimento del trabajador.

Luis Sefoo Luján, investigador del Colmich especialista en temas agrícolas, destacó que una de las reformas que sobresale es la que se aplica a partir de 1997 en que los trabajadores para tener derecho a cesantía por vejez ya no deben acumular 500 semanas, sino 1 mil 250 semanas.

“Toda persona que ingreso al trabajo formal a partir de 1997 deberá trabajar mínimo 24 años ininterrumpidos. Las personas que ingresaron al trabajo antes del 97 con 500 semanas, que equivales a 9.6 años de servicio, pueden tener derecho a una pensión de cesantía”.

Asimismo, añadió que la actual tabla de enfermedades e incapacidades ya no será vigente: “el 21 de febrero 303 diputados aprobaron un cambio a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deje sin efectos la actual tabla de enfermedades y la valuación de incapacidades y expida una nueva, con lo que se corre el riesgo de que la incapacidad por enfermedad profesional no se pague al 100 por ciento, sino al 50 por ciento”.

“Por ejemplo, una persona que trabaja en un comercio que se le pagan 100 pesos, no se le asegura por el sueldo que gana, sino por el salario mínimo, de manera que cuando se enferma o tiene u accidente y se le paga el sueldo mínimo, si se le da la mitad se les estará pagando 40 pesos”, indicó.

Comentó que en Michoacán desde el 2013 a la fecha se han desviado 500 millones de pesos del fondo de pensiones, “los gobiernos disponen de los recursos de las pensiones y las destinan a otros gastos. Si esa lana la gastaron en cuestiones de salud, educación, la habrán de reponer y punto. Pero si ese dinero lo usó Vallejo o Jara en otro tipo de necesidades personales, partidarias, eso es reprobable. La ley de pensiones dice que por ningún motivo podrá usarse ese recurso para otra cosa que no sea la pensión”.

Finalmente dijo que las principales deficiencias de la Ley Federal de Pensiones son la tabla que se establece para que se dé una pensión según los años trabajados, toda vez que se va alargando la edad de la mujer o del hombre para tener pensión de 20, 28, 30 y 32 años, “situación que afecta más a los jornaleros, ya que el trabajo en el campo no siempre es continuo. Por tanto para que un jornalero complete 1 mil 250 semanas nunca lo va a lograr o va a requerir trabajar más de 44 años”.



Numeraria

1 mil 250 semanas de trabajo debe tener un trabajador para tener derecho a cesantía