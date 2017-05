En Michoacán se hace valer la ley para que impere el orden: GCM

· Autoridades estatales y federales acuerdan intensificar operatividad de las BOM ubicadas en las diferentes regiones de la entidad para hacer frente a los actos delictivos.



· Hacen un llamado a la población a no colaborar con delincuentes en la retención y quema de vehículos, y denunciar a quienes los obliguen a hacerlo.



· Intercambian información para reforzar las acciones de búsqueda del periodista Salvador Adame.



Morelia

Ayer por la tarde el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo encabezó la reunión del Grupo de Coordinación Michoacán (GCM), en la que se acordó intensificar la actividad de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) en el estado con el objetivo de continuar con la desarticulación de células delictivas y hacer frente a actos delictivos.



Como parte del seguimiento puntual y permanente que se realiza a las acciones por la gobernabilidad y la seguridad en la entidad, se dio cuenta de las labores que en las últimas horas realizó la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con las corporaciones federales para reforzar la presencia en las zonas donde se realizaron bloqueos carreteros como reacción a las acciones frontales de combate a la delincuencia que en estrecha coordinación llevan a cabo Estado y Federación.



Las y los integrantes del GCM hicieron un llamado a la población a no colaborar con delincuentes en la retención y quema de vehículos, y denunciar a quienes los obliguen a llevar a cabo estas acciones ilícitas.



Por otra parte, Silvano Aureoles expuso ante el Grupo de Coordinación los acuerdos alcanzados por las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para implementar medidas que fortalezcan la protección de periodistas.



En este marco, las dependencias estatales del Gabinete de Seguridad intercambiaron información con los delegados federales para reforzar las acciones de búsqueda del periodista Salvador Adame.



Tanto el Gobernador del Estado como los funcionarios federales y estatales dejaron en claro que no habrá marcha atrás en estas acciones frontales para cerrar el paso al crimen y la violencia, pues en Michoacán se hace valer la ley para que impere el orden.



Estuvieron presentes en esta reunión de trabajo, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís; el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez; el procurador de Justicia del estado, José Martín Godoy Castro; los comandantes de la 21 y 43 Zonas Militares, general José Francisco Morales Cázares y general Cruz Isaac Muñoz Navarro; así como integrantes del CISEN, PGR, Policía Federal, entre otros.