En menos de tres semanas instalarán los quirófanos del Hospital Regional

Martes , 13 de septiembre de 2016

-Afirmó el secretario de salud en Michoacán, Carlos Esteban Aranza Doniz



Elena Rojas, Zamora

Luego de que recientemente el director del hospital Regional de Zamora. Víctor Manuel Fernández Anaya, informara a este medio que la inauguración de los quirófanos se estaba demorando debido a que no llegan el equipamiento por la parte de la Secretaría de Salud, en su visita a esta ciudad el titular de esta dependencia, Carlos Esteban Aranza Doniz, anunció que en menos de tres semanas quedará instalado el equipo en estos espacios.

Por lo que antes de finalizar este mes estarán colocadas tomas de oxígeno, camillas, electrocardiógrafos, lámparas, mesas quirúrgicas y material quirúrgico, afirmó el funcionario estatal.

Recordó, “tuvimos algunas dificultades con la empresa que se encargó de la rehabilitación, pero ya resolvimos algunos puntos técnicos que se requerían establecer en los quirófanos. Es una zona que debe tener una revisión muy exhaustiva porque es parte importante de la medula de las licencias de un hospital”.

Comentó que será de gran impacto el tener listo los quirófanos y poderlos poner en marcha, “el Hospital General de Zamora no solamente atiende a ciudadanos de este municipio, sino que da servicio a varios municipios aledaños de la región. Por eso es una preocupación y ocupación de su servidor y del gobernador que me ha estado instruyendo informar de cuándo va a estar esta obra terminada que debemos entregar a la sociedad”.

Añadió, “al no estar operando estos dos quirófanos ha repercutido en retraso y diferimiento quirúrgico, en que no se puede atender la emergencia de manera adecuada cuando se requiere, que se tengan que incrementar traslados de pacientes con el innecesario traslado de la familia a otras unidades que no son de su lugar de origen y con ello la intranquilidad de estar en lugares donde no son originarios”.

Agregó, “un indicador de salud que se nos mide desde nivel estatal y federal, es el porcentaje de diferimiento quirúrgico, cuando una sala o dos salas de quirófano de un hospital están inhabilitadas, repercute directamente en ello y se vuelve un foco rojo dicho hospital”.

Por otra parte, tras las especulaciones de su posible salida de la Secretaría de Salud, señaló, “no hay ninguna salida. Yo estoy demostrando con hechos que con el mismo entusiasmo que llegué, continuaré para enfrentar todos los problemas de salud que se vayan presentando en la entidad”.

“Pido a los ciudadanos un voto de confianza. El único que realmente tendría la palabra para decidir, si en un momento dado la evaluación de mi trabajo ha sido ya concluida a través de los hechos que se tienen es el gobernador. No soy yo ni nadie más, quien tenga que decidir que yo deba permanecer o no como secretario de salud en el estado”, concluyó.



