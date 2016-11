En lo que son peras o son manzanas

Por: Paola Alexandra Díaz Solano



Todos nos preguntamos cuales van a ser realmente las consecuencias para América Latina después de la toma del poder por Donald Trump. Pues durante su campaña menciono muchas cosas en contra de los latinos, como la construcción del muro con México y la deportación masiva de inmigrantes. Pero… ¿qué realmente va a cumplir una vez en el poder? Esta pregunta tiene en incertidumbre a toda la región de América Latina, y en lo que llega ese día la vida en esta región no puede detenerse y esperar las consecuencias. Es decir, la migración va a continuar, incluso puede hasta aumentar para lograr pasar a Estados Unidos antes de la llegada del nuevo presidente, y es seguro que las propuestas que el haga no van a acabar con este fenómeno. Sin embargo, y como sabemos por experiencia, los presidentes nunca logran cumplir con todo lo que prometen en sus campañas y suelen empezar con el actor más débil para lograr una parte importante de lo que dicen, y lamentablemente ese actor más débil se encuentra en América Latina.

Pero las consecuencias no solo recaen en lo que va a pasar con los inmigrantes que ya están en Estados Unidos, que claro está que es una amenaza latente el no saber lo radical que puede llegar a ser, sin embargo nadie piensa en los habitantes de América Latina que tenían o tienen como proyecto de vida llegar a ese país. Pues las personas que se convierten en inmigrantes optan por moverse de lugar de residencia a causa de motivos mayores. Que ponen, en la mayoría de los casos, su vida en peligro; y sus motivaciones van más allá de mejorar su posición económica, si no simplemente se lanzan con la idea de sobrevivir. Pues a través de diferentes análisis que se han realizado sobre este fenómeno se puede afirmar que la decisión migratoria, en ultima instancia, es una consecuencia de un proceso complejo (Aruj, 2008).

Estados Unidos se ve como la meta porque es un país primermundista, además de estar relativamente más cerca que cualquier otro país desarrollado. Para llegar ahí se debe cruzar por México, que es la parte del camino más difícil a causa de la delincuencia, la violencia y la indiferencia de los mexicanos hacia los migrantes. Sin embargo una vez que pasan esta parte y logran cruzar la frontera ya están del otro lado. Mientras que para llegar a Canadá, por ejemplo, el cruzar México es apenas la mitad del camino para llegar a su destino final, lo que implica aún más riesgo para ellos. Podemos ver la dificultad que esto representa en el hecho de que la mayoría de los latinos que residen en Estados Unidos se encuentran en los estados más cercanos a la frontera y no en todo el país (como se muestra en la tabla obtenida de BBC Mundo). Y al implementar las políticas que Trump proponía de hacer un muro que detenga en su totalidad el flujo de personas o de expulsar del país a más de 3 millones de inmigrantes ilegales y cancelación de visas se va a causar un gran desbalance.

Entonces la pregunta crucial es ¿qué va a suceder ahora? ¿Acaso el sueño americano se va a convertir en el sueño Canadiense? O a cuál va a ser el destino prometedor para todas estas personas que lo único que buscan es salir de su situación de extrema violencia.

Sin embargo el pasado lunes 21 de noviembre Donald Trump dio a conocer sus planes para sus primeros 100 días de gobierno incluidas las propuestas relativas a la inmigración, acuerdos comerciales y política de defensa. Las cuales se enfocan especialmente en los trabajadores y habitantes estadounidenses y no menciono factores importantes que había prometido como la deportación de los 3 millones de inmigrantes indocumentados con antecedentes judiciales, ni la construcción del polémico muro en la frontera de México, omitió también la derogación del Obamacare y gastar un billón de dólares en infraestructura (Etxarri, 2016).

Lo que nos muestra, como dije al inicio, que al igual que en otras administraciones no se va a cumplir con todo lo prometido en campaña, pero si es preocupante que entre las cosas que si va a cumplir tome una posición muy radical en contra de los migrantes latinoamericanos en general. Porque de ser así va a tener graves consecuencias para los países que se encuentran en esta región, porque la migración no se va a detener, si no al contrario cada día va en aumento y como dice la expresión “en lo que son peras o son manzanas” la pregunta es ¿quién los va a recibir?