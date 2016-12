En juego de pretemporada, Santos derrotó a Real Zamora

Francisco Hernández, Zamora

En un duelo de preparación que podríamos catalogar de gran nivel, Santos derrotó por la mínima diferencia al Real Zamora de la Segunda División en su primer partido amistoso de cara al torneo Clausura 2017, José Manuel de la Torre, director técnico de los Guerreros, manifestó que estos partidos son para encontrar el nivel óptimo no sólo en sus tres nuevos elementos, sino en toda la plantilla para que pueda definir a su once titular.

En cuanto a cómo vio a los refuerzos, Chepo de la Torre dijo que “bien, es parte de un proceso y buscamos levantarlos a todos por parejo para después ir eligiendo con quienes entraremos en acción”.

Respecto al juego de la Jornada 1 contra Tigres, el estratega de La Comarca insistió en que las fechas estaban establecidas desde hace mucho y no ve por qué razón tendrían que aplazar el juego.

“Esto era muy claro y está muy claro y no de ahorita sino desde hace un año que los presidentes de todos los clubes lo aprobaron y no sé por qué les extraña (que Santos no quiera cambiar de fecha)”, declaró José Manuel de la Torre