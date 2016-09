En Jacona impartirán conferencias sobre violencia de género

Lunes , 5 de septiembre de 2016

-Buscan prevenir y erradicar esta problemática

Elena Rojas, Jacona

Ante el incremento de casos de violencia de género, que se han agudizado en algunas colonias del municipio, la regiduría de la mujer implementará a la brevedad una serie de conferencias sobre el tema para prevenir y erradicar esta problemática, las charlas se extenderán hasta el mes de Febrero; así lo informó Rosa Anna Mendoza Vega, regidora de la mujer y desarrollo social.

“En estas charlas se abordará la equidad de género, se Informará como reconocer si hay violencia en el matrimonio y van encaminadas a mujeres, hombres, homosexuales y lesbianas. No tenemos distinción”, señaló.

Indicó que pretenden llevar estas conferencias a todas las colonias del municipio; no obstante, la prioridad es abarcar aquellas donde se ha detectado mayor incidencia de esta problemática, entre las que citó Nuevo Porvenir, La Planta, El Barril, Palito Verde, Trasierra, Nueva España, San Pablo y La Enramada, por mencionar algunas.

“Se trata principalmente de colonias de alta marginación, donde el problema tiene su origen en cuestiones culturales, la formación familiar, los prejuicios, el entorno social, el alcoholismo, la desintegración familiar y la ruptura del tejido social”, explicó.

Dijo que estas conferencias serán impartidas por una psicóloga y un abogado de la Secretaria de Igualdad Sustantiva para el Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, dependencia ante la que gestionaron estas charlas, toda vez que se encarga de solventar el sueldo de estos dos profesionistas quienes brindarán asesoría psicológica y jurídica gratuita a los asistentes.

Adelantó que próximamente esta regiduría contará con un proyectista, el cual ayudará a las personas que vivan alguna situación de violencia, a través de diversos programas federales, estatales y municipales que encaminen a los agraviados hacia alguna capacitación para el trabajo, o que les garanticen algún apoyo económico a efecto de que estos se puedan volver económicamente independiente, sin tener que soportar vejaciones de un tercero. Al profesionista también le pagara el sueldo la dependencia ya citada.

Aseveró que diariamente a esta regiduría atienden en promedio 10 mujeres de 18 a 30 años quienes han presentado algún tipo de violencia, las más frecuentes física, verbal y económica, “la mayoría d ellas son de sectores vulnerables y por lo general de baja escolaridad”.

“En esta regiduría les podemos garantizar asesoría legal y psicológica para que eleven su autoestima, se superen, y aprendan a reconocer que no es normal que las agredan. Seguiremos en pie de lucha tratando de erradicar este problema, porque lamentablemente cuando hay una mujer víctima de violencia, también los niños son víctimas de esa situación. Por lo que estamos en contante coordinación con el DIF para que atienda a los menores”, concluyó.



Numeraria

Una psicóloga y 1 abogado encabezarán estas conferencias

