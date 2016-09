En Ixtlán dotan de calzado escolar a cerca de dos mil infantes

Sábado , 1 de octubre de 2016

-Ángel Macías, alcalde, refrendo compromiso con la educación

-Fiestas patronales con buena expectativa para su cierre, garantizan seguridad

Elena Rojas, Ixtlàn

Autoridades municipales iniciaron el programa de dotación de zapatos escolares a niños de 19 primarias. En esta ocasión entregaron 1 mil 650 pares al mismo número de beneficiarios de las colonias de distintas colonias y comunidades como El Rincón del Mezquite, Colongo, San Simón, La Estanzuela, El Salitre, Valenciano, La Plaza del El Limón, El Limón, Camucuato, las Tinajas, San Cristóbal y la cabecera municipal.

El calzado fue adquirido con recursos de las arcas municipales. Ya posteriormente entregaran más zapatos, extendiendo el beneficio a estudiantes de secundaria. De igual forma, la próxima semana apoyarán a las escuelas con material de limpieza, “ratificó mi compromiso con la educación”, informó Ángel Rafael Macías Mora, presidente de Ixtlán.

Dijo, “estamos convencidos, como Cabildo, que la mejor inversión que se puede hacer es en educación. Nosotros no tenemos grandes recursos financieros, pero lo que esté a nuestro alcance los estamos haciendo con responsabilidad”.

Por otra parte, indicó que se tienen muy buenas expectativas para el cierre de sus fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís, con más de 60 años de tradición, cuyas actividades arrancaron el pasado 25 de Septiembre y culminarán el 5 de Octubre.

“Anteriormente esta fiesta se realizaba como un novenario. Ahora ya se ha extendido a 11 días, a raíz de las actividades eclesiásticas programadas, toda vez que hay mucho fervor y gremios y familias que participan en esta celebración”, subrayó.

“Durante estos días, alrededor de 300 paisanos radicados en California, Chicago, y Houston aprovechan esta fiesta para venir, reencontrarse con sus familias y traer divisas para nuestro municipio”, citó.

Detalló que el día 25 de septiembre inició la fiesta con un espectáculo de pirotecnia, toda vez que hay muchas familias del municipio que por generaciones se han dedicado a esta labor de fuegos artificiales.

Durante la presente semana que esta por concluir, se unieron a la celebración diversas bandas de viento; así como distintos gremios organizados que realizan recorridos por la ciudad en carros alegóricos desde comerciantes, albañiles, carpinteros, estilistas, profesionistas , camioneros, tractoristas, taxistas, mecánicos, costureras, panaderos, “durante los recorridos se regalan bolsas de pan y dulces. En la plaza hay kermes, rifas, etc.”.

Hoy sábado 1 de Octubre desde muy temprana hora será el rosario de la Aurora para posteriormente iniciar con la Banda y los gremios que corresponden, que este caso son los empleados municipales del DIF y organismo operador de agua potable del municipio que regalan ponche, café, pan. A las 12 pm habrá misa y unción de enfermos, “este es uno de los eventos más emblemáticos, ya que hay gente que por años está postrada en cama y es el único día que salen y luego de misa les dan comida y despensas”.

Mañana domingo 2 de Octubre se realizará una cabalgata con la participación de más de 280 jinetes, a la que también se unen ganaderos, chiveros y forrajeros. El 3 de Octubre arribaran 48 autobuses con peregrinos de la ciudad de México, quienes se hospedan en escuelas. También llegaran 4 autobuses con peregrinos de Guadalajara.

Para el 4 de Octubre, día central de la fiesta, se contemplan diversas actividades organizadas por el grupo de migrantes del club social Ixtlán Los Ángeles. Para el miércoles 5 concluyen las fiestas con familias de emigrados de Arizona que son acompañados con música, banda, norteños, etc.

Macías Mora finalmente dijo, “tenemos buenas expectativas para este cierre. La seguridad está garantizada, hay una coordinación muy estrecha con seguridad pública y elementos federales Por lo que esperamos alrededor de más de 2 mil visitantes los dos últimos días de fiesta. Considero que el fervor se ha mantenido vigente en los años recientes”.

Numeraria

11 am hoy se inaugura exposición fotográfica en la plaza principal

300 imágenes históricas antiguas reúne la muestra del municipio que datan de 1930