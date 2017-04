En gran encuentro, Tahúres derrotó a TWD en la liga D.I.A. de basquetbol

Guillermo Ríos, Zamora

Los Tahúres dirigidos por Agustín Vaca derrotaron contundentemente a los TWD en duelo de la jornada 36 del torneo “Guillermo López Hernández” de la Liga Desarrollo Integral del Adolecente (D.I.A) de Basquetbol Zamora.

Encuentro que se llevó a cabo sobre la duela del Auditorio de la Unidad Deportiva El Chamizal, al inicio de las acciones los Tahúres comenzaron a tambor batiente, con un juego muy dinámico y con una técnica bastante afinada, con la paciencia y tranquilidad para atacar en el momento idóneo, el primer cuarto terminó con una mínima ventaja de 6 a 2.

El segundo cuarto fue muy intenso, los TWD no permitirían a los Tahúres que los humillaran, comenzando a ganar rebotes y aprovechar sus oportunidades al momento de ir al frente, pero los Tahúres no se dejaron, respondían con la misma moneda, el cuarto terminó 14 a 10 a favor de los Tahúres.

Con el descanso del segundo cuarto ambos estrategas intentaban poner a funcionar a sus ofensivas, dejando en claro que el encuentro estaba para cualquiera de los dos y que el más mínimo descuido podría costarles el encuentro.

De regreso a las acciones del juego las condiciones cambiaron muy poco, los TWD atacaban y los Tahúres defendían, pero la diferencia estaba que cuando los TWD fallaban los Tahúres acertaban al termino del tercer cuarto la diferencia era tan solo por tres unidades 21-18 a favor de los pupilos por Agustín Vaca.

La tensión estaba latente, el último cuarto era clave para ambos equipos, sabían que lo que dejaran de hacer podría costar el encuentro, esto pareció entenderlo los Tahúres que comenzaron a mostrar técnica y nivel, con la gran experiencia que se cargan sus jugadores no era para menos, fue entonces que marcaron una gran diferencia para terminar el encuentro 33 a 23.