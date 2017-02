En Día de San Valentín muestras de amor son más caras

-Flores aumentaron hasta 80 por ciento su precio, alcanzan 15 pesos

-Arreglos de rosas van de los 200 hasta los mil pesos, en otras flores hasta 3 mil pesos

-Esperan repunte de 30 por ciento en ventas

Oscar De La Rosa, Zamora

El día del amor y la amistad fue pretexto para que los comerciantes hicieran el encarecimiento de las “muestras” de cariño entre parejas. El precio de las flores aumentó hasta 80 por ciento en los mercados locales, con la justificante de escasez del producto y el gasolinazo de enero que incrementó el flete por importación de la mercancía.

Las rosas, que son las más solicitadas por la gente, alcanzaron un costo de hasta 15 pesos. Es el precio más alto en alrededor de 1 año de ventas. Los compradores tienen mayores dificultades para comprar las flores y hacer los regalos respectivos a sus parejas, ya que hay una crisis económica generalizada en la población.

Los arreglos de rosas van de los 200 hasta los mil pesos; con otras flores como tulipanes, orquídeas e incluso monos de peluche integrados en el detalle, llegan a alcanzar precios que llegan hasta los 3 o 3 mil 500 pesos; depende del gusto de la persona que solicita el servicio, informaron floristas asentados en el Mercado Hidalgo.

Comentaron que el precio de las flores está ajustado a una realidad que tienen los trabajadores en el propósito de obtener recursos económicos para mantenerse, por lo que el costo de 15 pesos por rosa no es producto de un capricho o casualidad personal.

“En el mercado de Tenancingo, Estado de México, nos costaba un promedio de 80 pesos un paquete de 24 rosas; hoy nos cuesta 240 pesos, que significa lo triple del precio original. A ello hay que sumarle que gastamos más en gasolina y en los insumos que utilizamos para preparar los arreglos florales, por lo que consideramos que no hay un abuso en contra de los compradores”, justificaron.

Mencionaron que para este ciclo esperan un repunte de 30 por ciento en las ventas del producto, que contrasta con los resultados obtenidos de años pasados por 2 factores importantes que son: la falta de recursos entre las personas y el hecho de que el día de San Valentín haya caído entre semana, principalmente en un día laborable.

Finalizaron que después del 14 de febrero viene una temporada de crisis para el sector. El motivo es que durante cuaresma, sumado al calor, existe más carencia económica y además se deteriora el producto con mayor facilidad, debido a que perdura mayor tiempo en temperatura no tan calurosa.

Numeraria

-15 pesos costo de rosas y gerberas

-35 pesos costo de tulipanes

-300 a 350 pesos precio de las orquídeas