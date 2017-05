En Cenobio Moreno se construye una nueva historia: Silvano Aureoles

· Conmemora el Gobernador del Estado primer aniversario de la Comunidad Modelo de Cenobio Moreno.



· Para su transformación, fueron destinados 113 mdp en 39 obras, además de 4 mdp en 84 acciones sociales.



Cenobio Moreno, mpio. de Apatzingán

En Cenobio Moreno se construye una nueva historia, ha dado un giro de 180 grados en su transformación no sólo física, sino de convivencia social, manifestó el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo, al celebrar el primer año del establecimiento de la estrategia de trabajo conjunto Gobierno-Comité Ciudadano en la localidad también conocida como Las Colonias, en el municipio de Apatzingán.



Desde tempranas horas, cientos de habitantes de ésta y comunidades vecinas de todas las edades, se apostaron en el centro para festejar en grande que Cenobio Moreno “ya es otro”.



Acompañado de funcionarios del Gabinete Estatal, delegados federales y autoridades municipales, el mandatario estatal destacó que la tenencia de Cenobio Moreno es la primera Comunidad Modelo de Michoacán y para su transformación fueron destinados 113 millones de pesos en 39 obras, de las cuales 24 están terminadas y el resto están en proceso de rehabilitación para pronto ser entregadas. Además, se invirtieron 4 millones de pesos en 84 acciones sociales.



Ante integrantes del Consejo Ciudadano de Cenobio Moreno, así como de las familias que habitan este lugar, Silvano Aureoles reconoció que el ingresar y establecer un trabajo coordinado con los habitantes no fue una tarea fácil, pero agradeció la confianza que le mostraron, así como el esfuerzo y la voluntad que fueron de vital importancia y dijo estar convencido de que es posible construir otra realidad.



“Este año fue muy intenso, pero con muy buenos resultados. Agradezco su presencia, pero sobre todo su disposición para el trabajo en equipo. Esta experiencia está siendo llevada a otros municipios y comunidades”.



En este trabajo implementado en Cenobio Moreno, dejó en claro que fue la población la que decidió qué debió hacerse, por lo que cada una de las obras y acciones fueron con el visto bueno de las y los vecinos.



Si bien destacó como fundamental el cambio en la imagen urbana de Cenobio Moreno, consideró importante cuidar la formación de las presentes y futuras generaciones, por lo que el trabajo conjunto no termina aquí, lo siguiente es la transformación social.



Ante ello, adelantó que en breve junto con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, firmarán un Plan de Educación Permanente en esta Comunidad Modelo, que vaya más allá del proceso enseñanza-aprendizaje en las aulas.



Finalmente, pidió no olvidar los cuatro ejes fundamentales con los que se inició la transformación de Cenobio Moreno: Desarrollo Social, Infraestructura, Inversión Productiva y Seguridad Pública.



La secretaria de Política Social, Miriam Tinoco Soto informó que se destinaron un total de 117 millones de pesos para la recuperación del tejido social y a un año de haber iniciado este ejercicio, que no se aplica en ninguna otra parte del país, se cuenta con cobertura total de Sí Alimenta, entrega de apoyos de Beca Futuro, Empleo Temporal con pisos firmes y techos, créditos de Palabra de Mujer, cunas de Un Comienzo DIFerente, becas de Avanza DIFerente, acciones deportivas y culturales.



El presidente municipal de Apatzingán, César Chávez Garibay, reconoció la voluntad y ganas del Gobernador Silvano Aureoles por trabajar en beneficio de la población; “el Gobernador cumple su palabra”.



Refirió que Cenobio Moreno fue el primer lugar donde se instaló un Comité en todo Michoacán y el total de recursos de inversión para esta Comunidad Modelo, representa tres veces más de lo que se le destina al municipio de Apatzingán y sus localidades.



El jefe de tenencia Esteban Nava Torres, aplaudió la determinación del jefe del Ejecutivo Estatal para trabajar a favor de esta Comunidad Modelo, “pues los compromisos establecidos, a la fecha han sido cumplidos”.



Entrega Gobernador obras y acciones de infraestructura



En su gira de trabajo por esta Comunidad Modelo, el Gobernador michoacano entregó mobiliario para el establecimiento de negocios como estéticas, talleres de alta costura y uniformes, así como créditos de Palabra de Mujer y 50 computadoras a los mejores promedios de primaria y secundaria; además de una aportación económica del Gobierno Estatal para que se establezca una estancia infantil para los hijos de madres trabajadoras.



Silvano Aureoles también hizo entrega oficial de ocho acciones de infraestructura urbana y carretera que fueron ejecutadas por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, con una inversión superior a los 20 millones de pesos, así como el sistema de riego automatizado en la escuela primaria “José María Morelos”, donde la CEAC destinó 400 mil pesos, y la construcción del plantel del Telebachillerato Comunitario, para lo cual el IIFEEM aportó 2.7 millones de pesos.