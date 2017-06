En breve CRAM contará con nueva dirección

-Se trata de un cambio institucional

-Más de 1 millón 800 mil pesos dejará en las arcas para que ejerza el nuevo titular



Elena Rojas, Zamora

En los próximos días Erick Alba dejará la dirección del Centro Regional de las Artes de Michoacán (CRAM) como parte de algunos cambios institucionales que se realizan en 4 dependencias de esta región.

El primer cambio se hizo en la delegación del DIF que encabezaba Guadalupe Castro; posteriormente se realizó en el Centro de Readaptación Social El Pochote (CERESO) que dirigía Juan Carlos Virueta, y se prevé que el tercer cambio sea en este recinto cultural. El cuarto movimiento se desconoce en qué dependencia se realizará.

Así lo informó el también filarmónico y periodista, quien dijo que esta decisión le provoco confusión, pues además de que le hará modificar sus planes personales, no fue una decisión tomada desde la Secretaría de Cultura (SECUM) ni desde el Centro Nacional de las Artes, (Cenart).

Añadió, “probablemente regrese a Morelia, pues existe la intención de que yo no abandone las filas del gobierno del estado, específicamente en la Secretaría de Cultura, dado el desempeño que hemos mostrado. Estoy en espera de que se presente el nuevo titular para entregarle las instalaciones y ponerlo al corriente sobre el inventario, los convenios, los modos de financiamiento y las mecánicas de trabajo”.

Indicó que en caso de que se haga el relevo antes de que concluya el taller de periodismo cultural que ofrece de manera gratuita, solicitará a sus superiores quedarse hasta concluirlo.

Expresó sentirse satisfecho por la gestión que hizo para esta institución, “llegue al CRAM hace 15 meses, no había un solo peso en las finanzas de este institución. Me voy dejando 750 mil pesos al nuevo titular para que pague lo que ya ejercí, que es el monto total de lo que se adeuda a proveedores”.

“Además le dejo 1 millón 061 mil pesos para que ejerza de junio a diciembre, apegándose a un plan de trabajo que yo elaboré a principios de este año, que ya está registrado ante la Secretaría de Finanzas y que no debe modificarse”, añadió.

Detalló que esta guía de trabajo ya establecida contempla mantener el sentido educativo de la institución en cuanto a artes de alto nivel; instrumentar actividades anuales que sean un sello del CRAM, entre las que citó el Encuentro Internacional de Danza Contemporánea; el taller integral de canto y reingeniería del cantante “todas estas actividades ya están etiquetadas y se van a realizar conmigo o sin mi”

Al hacer un balance de la situación cultural que enfrenta Zamora lamentó la desigualdad social y económica; así como una postura generalizada de temor hacia lo nuevo, “eso es algo que se tiene que corregir, sobre todo cuando en Zamora hay un centro cultural tan importante que tiene como objetivo ofrecer cosas de vanguardia. La participación social abierta y valiente es muy necesaria. Por lo que espero que quien me venga a suplir tenga una importante visión cultural para llevar por buena lid esta encomienda”.



Numeraria

12 países distintos participaran en el Encuentro Internacional de danza contemporánea. En 2016 solo participaron 4 países

12 estados del país participaron en 2016 en el taller integral de canto. Este año participarán

18 estados del país

10 días de trabajo intensivo en capacitación vocal