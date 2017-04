Empresas estafan a personas con el pretexto de ser contratados en Estados Unidos

-Regidor acusó que cobraban hasta 2 mil pesos con la promesa de una vacante

-Afortunadamente no tuvieron éxito, seguirán vigilando para que paisanos no sean engañados

-Subrayó que en Feria del Empleo nunca se presentaron esos casos con aspirantes

Oscar De La Rosa, Zamora

El regidor de atención al migrante, Marcos Antonio Arizaga Sánchez, acusó de fraudulentas a empresas intermediarias para la contratación de paisanos en los Estados Unidos, debido a que cobran hasta 2 mil pesos por ese servicio, pero afortunadamente fueron detectadas y evidenciadas y no tuvieron éxito.

“En otros casos de empresas intermediarias detectamos que la comida ofrecida a los paisanos era de mala calidad y tuvimos que hacer la gestión necesaria para que se pudiera mejorar ese aspecto. Nuestra labor nunca ha sido la de engañar a las personas, por el contrario, siempre buscamos que tengan un trato digno”, puntualizó Marcos Antonio Arizaga.

Comentó que el objetivo es garantizar el hecho de que los migrantes zamoranos tengan condiciones salariales dignas y que reciban un trato humano de las empresas que demandan la contratación de personas en el vecino país del norte.

“De hecho contemplamos viajar rumbo a la frontera para verificar que los paisanos pasen la frontera con plenas condiciones de seguridad y que no sean abandonados a su suerte. Siempre daremos el seguimiento necesario para que las plazas ofrecidas sean una realidad para los paisanos”, dijo.

Mencionó que en la pasada Feria Internacional del Empleo se actuó únicamente con empresas serias que garantizaron no solo un salario, sino una estancia segura de los paisanos zamoranos en el vecino país del norte, por lo que no existe ningún riesgo de fraude en el evento.

“Otro punto importante es que nosotros nunca solicitamos un solo peso a las personas que acudieron a la Feria Internacional del Empleo para obtener una vacante. No nos hemos aprovechado de nada y siempre vamos a procurar el bienestar de la población”, subrayó.

Finalmente agregó que cualquier persona puede denunciar en la Regiduría de Atención al Migrante cualquier anomalía que se presente al respecto, porque se pueden pasar desapercibidas esas acciones que ponen en riesgo la integridad física de las personas.

Numeraria

-1,000 vacantes fueron ofertadas en pasada Feria Internacional del Empleo