Empresas de cable acumulan quejas ante PROFECO

-Obligan a clientes a firmar contratos forzosos de hasta casi 2 años

-Recomiendan a personas analizar documentos antes de hacer trámite



Oscar De La Rosa, Zamora

Las empresas que ofrecen servicio de cable son las más señaladas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), debido a constantes deficiencias en la calidad del producto que ofrecen a la población y a que no respetan precios pactados con los vendedores al momento de finiquitar el proceso para la contratación de lo que venden.

De enero a la fecha, han sido atendidas un promedio de 60 personas que han expuesto su queja ante la CONDUSEF. El proceso de resolución en la dependencia estatal tarda un promedio de 45 días naturales, a partir de la presentación del caso.

“Hay casos donde se queda únicamente en asesoría la atención porque hay personas que optan por no poner las quejas correspondientes porque tienen temor a represalias por parte de las instituciones involucradas o médicos que fueron partícipes del proceso” aseguró personal responsable del módulo de PROFECO.

Indicó que la recomendación para las personas es revisar los contratos de servicios antes de contratarlos para que no se presente un abuso en dichas acciones; sin embargo, también es obligación de los vendedores explicar a detalles sobre los pormenores en el proceso.

Mencionó que también están en disposición de ofrecer una gestión inmediata en los casos de problemas relacionados con tiendas departamentales. Es importante que los consumidores presenten sus tickets de compra en el caso de haber sido objeto de algún abuso por parte de alguna empresa.

Concluyó que cada una de las personas que presenten alguna queja con relación al proceso de compra debe llenar un formulario donde se manifieste la situación por la que se presentó la inconformidad y que de esa manera tengan una respuesta en una primera conciliación.



Numeraria

2 personas tienden el módulo de CONDUSEF