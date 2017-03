Empresarios solicitarán módulo permanente para firma electrónica avanzada

-Aseguran que 20 por ciento de contribuyentes no cuenta con servicio

Oscar De La Rosa, Zamora

Empresarios del municipio solicitarán la instalación de un módulo permanente para la aplicación de la firma electrónica avanzada. El 20 por ciento de los contribuyentes de la región no cuenta con el servicio, lo cual dificulta sus procesos de fiscalización ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

“Para muchos resulta costoso y desgastante tener que realizar el proceso hasta el municipio de Uruapan, ya que deben acudir en diversas ocasiones para que pueda ser efectivo el proceso y gastan hasta más de 2 mil pesos en ese proceso, que se pudieran ahorrar si existiera ese espacio en el municipio”, puntualizó Jesús Fernández Arias, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Zamora (CCZA).

Aseguró que la mayoría de los contribuyentes que no cuentan con el servicio están asentados en las zonas rurales de los municipios de la región. La falta de tecnología es una de las causas principales por las que no cuentan con la firma electrónica avanzada y tienen dificultades para hacer la facturación.

“A partir de la creación del régimen de incorporación fiscal comenzaron a verse ese tipo de casos y consideramos que hace falta trabajo en la materia para que los contribuyentes puedan estar regularizados en esa materia”, subrayó.

El próximo 29 de marzo se reunirán con Jairo Say González Ruiz, que recientemente asumió el cargo como delegado estatal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), en las instalaciones del CCZA, para exponerle la situación del módulo permanente de la firma electrónica.

“Si bien resulta un beneficio importante, la apertura del módulo móvil, no cumple con todas las expectativas de los contribuyentes porque el inicio de actividades empresariales se da todos los días en el municipio y por consecuencia se debe tener el servicio a disposición siempre”, dijo.

Dio a conocer finalmente que otro de los temas a tratar será la solicitud de una orden de ingreso para simplificar las declaraciones fiscales ante el INFONAVIT que se ha convertido en otra dificultad para el sector empresarial, durante cada bimestre.

Numeraria

-40 mil afiliados tiene CCZA en la región