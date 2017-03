Empresarios solicitan disminución de IEPS en precio de gasolina

-Permitiría bajar costos del combustible para tener margen de maniobra

-No se han podido recuperar de alza presentada en enero, sigue en subida costo de canasta básica

-Agroindustriales y agricultores los más perjudicados por incrementos



Oscar De La Rosa, Zamora

Los empresarios locales solicitaron la disminución del Impuesto Especial sobre Productos de Servicios (IEPS) en el precio de la gasolina. La medida permitiría bajar los costos del combustible y darles la oportunidad de tener mayor margen de maniobra para operar sus negocios que se encuentran en una situación complicada.

El costo de la gasolina actualmente es de 16 pesos con 50 centavos en los establecimientos locales. Con la disminución de hasta 50 por ciento del IEPS, el litro quedaría en los 12 pesos y sería más fácil para las personas tener una capacidad de maniobra en sus negocios.

“No nos hemos podido recuperar del alza presentada durante el mes de enero. Los precios de los productos de la canasta básica siguen en ascenso porque no se logra esa estabilidad económica y es una situación que no sólo aqueja a los empresarios, sino también a los trabajadores que perciben entre 1 o 2 salarios mínimos”, puntualizó Jesús Fernández Arias, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Región Zamora (CCERZA).

Comentó que los agroindustriales y agricultores son los más perjudicados por el alza en los costos del combustible, debido a que los procesos productivos se encarecieron en el sector, principalmente para los insumos que utilizan y que permiten mejorar las condiciones de productividad de la tierra.

“El costo para el proceso de los productos tuvo un alza de hasta 20 por ciento, en algunos casos. Gran parte de los trabajos realizados en dichos ámbitos de generación de recursos requieren de combustible para hacer los trabajos respectivos”, dijo.

Mencionó que el riesgo para algunos productores agrícolas y agroindustriales es disminuir las expectativas de rendimiento, de no ponerse un freno al alza de combustible. Es necesario que puedan trabajar en la disminución del IEPS para que mejoren las condiciones productivas del sector.

Concluyó al decir que la medida de publicación diaria del precio de la gasolina no es suficiente para responder a las expectativas de los empresarios en materia de disminución del precio del combustible, por lo que dijo que harán las gestiones necesarias ante los órganos necesarios para que se ponga manos a la obra.



Numeraria

3 pesos pretenden que disminuya por lo menos combustible